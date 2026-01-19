Encontronazo entre Ariel Robles y Fabricio Alvarado enciende debate de OPA: ‘Lo que nunca voy a tener es tarjeta roja por estar acusado de abuso sexual’

Durante el debate del canal ¡OPA!, Ariel Robles, del Frente Amplio, se enfrentó en un cara a cara con Fabricio Alvarado, de Nueva República. Foto:

La confrontación cara a cara entre los candidatos Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), y Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR), encendió el debate presidencial del canal ¡OPA!, este domingo por la noche, cuando se dio un encontronazo entre ambos.

El choque empezó cuando Robles le preguntó a Alvarado si volvería a aplicar las guías de sexualidad y afectividad en los centros educativos, que este gobierno modificó y debilitó, con el objetivo de que las niñas y los niños tengan herramientas para denunciar abusos sexuales de hombres mayores.

Intercambio en sección de cara a cara entre Ariel Robles y Fabricio Alvarado, debate Canal OPA

“Estos problemas les dan herramientas, especialmente a niñas y adolescentes, para que puedan denunciar casos de abuso sexual, violencia sexual y violación. ¿Usted ha dicho que no cree en esos programas? ¿Qué acciones tomaría para brindar herramientas para que una niña que ha sido acosada pueda denunciar el acoso?“, dijo Robles.

La pregunta lanzada por el candidato frenteamplista fue un dardo directo contra Alvarado, porque él está acusado por una mujer que hoy tiene 32 años de haber cometido abuso sexual contra ella, cuando tenía 13 años y el hoy diputado, 32 años.

En respuesta al candidato del FA, Alvarado dijo que es falso que no crea en dichos programas y adujo que no cree “en lo que impuso Liberación en sus gobiernos y el Partido Acción Ciudadana”.

Según Fabricio Alvarado, las guías de afectividad tienen que enfocarse en prevención de embarazo adolescente, de enfermedades venéreas y de relaciones impropias.

El candidato presidencial evangélico alegó que los programas de Liberación “lo que promovían era la promiscuidad y la ideología de género”.

Entonces, Fabricio Alvarado le dijo a Robles que él apoyaba esas posiciones y que, en consecuencia, le daba una tarjeta roja.

En ese momento el frenteamplista le respondió: “Lo que nunca voy a tener es tarjeta roja por ser acusado por un caso de abuso sexual. Con honestidad, usted debería renunciar a ser diputado y a ser candidato presidencial, porque si alguien como Rodrigo Chaves o usted, siguen con micrófono, hace que los hombres sientan que pueden hacer lo mismo. Por eso recuperaremos las guías de afectividad”.

Posteriormente, cuando Alvarado le preguntó a Robles, lo encaró por la situación que hoy se vive en Crucitas, territorio ocupado por minería ilegal y otras prácticas. Según Alvarado, esa situación es culpa del FA y de Liberación Nacional.

En ese encaramiento, Ariel Robles señaló que tienen propuestas directas para recuperar el territorio y asegurar la presencia institucional en la región, para resolver los problemas que hoy agobian a Crucitas.