25 diputados piden a Fabricio Alvarado renunciar a inmunidad por denuncia de presunto abuso sexual a menor de edad

Moción para pedir a Fabricio Alvarado renunciar a su inmunidad tuvo apoyo de PLN, FA, parte del PUSC e independientes; chavistas defendieron al diputado de Nueva República

Por Aarón Sequeira
02/09/2025, San José, Asamblea Legislativa, fotografías del plenario Legislativo.
El PLN impulsó una moción para solicitarle a Fabricio Alvarado, de forma vehemente, que renuncie a la inmunidad, en vista de la denuncia en su contra por abuso sexual y corrupción agravada de una menor de edad. (Jose Cordero/José Cordero)







