Fabricio Alvarado califica de demagogia que le pidan renunciar a la inmunidad por denuncia de abuso sexual

El diputado de Nueva República, Fabricio Alvarado, anunció que no renunciará de momento a su inmunidad para afrontar una denuncia en su contra por un supuesto abuso sexual en perjuicio de una menor de edad.

“Es absolutamente demagogo decir que debo renunciar a la inmunidad cuando ni siquiera existe una acusación. Es imposible hacerlo: son esos discursos mentirosos que lanzan los politiqueros baratos para ganar, según ellos, el apoyo del pueblo”, dijo Alvarado en un video difundido hoy.

LEA MÁS: Seis diputados exigen a Fabricio Alvarado renunciar a la curul o a la inmunidad por denuncia sobre abuso sexual

Pedidos de renuncia

En la sesión del plenario del lunes, seis diputados pidieron la dimisión del diputado conservador o, que al menos, renuncie a su inmunidad. Lo solicitaron luego que una mujer denunció que el político abusó sexualmente de ella cuando tenía 13 años, y él 32; la denunciante dijo que Alvarado se aprovechó de la cercanía con su familia porque asistían a la misma iglesia en Desamparados.

Rocío Alfaro y Antonio Ortega, del Frente Amplio (FA), instaron a Alvarado a dejar la curul, mientras que el también frenteamplista Ariel Robles y las independientes Cynthia Córdoba, Gloria Navas y Kattia Cambronero le requirieron que al menos se despoje del fuero que protege a los miembros de los supremos poderes.

Fabricio Alvarado arremetió contra el FA y Liberación Nacional (PLN). Calificó las críticas en su contra como “demagogia y campaña sucia”. Agregó que no se está escondiendo y que el asunto es un “juicio político”.

Para el diputado, la prioridad es hablar de la “seguridad en las calles”, “rescatar al país del narcotráfico”, reducir las listas de espera en los hospitales y levantarse del apagón educativo. Calificó estas solicitudes de renuncia a la inmunidad como una “pérdida de tiempo”.

En la sesión del lunes, la diputada frenteamplista, Rocío Alfaro, tuvo duras palabras contra Alvarado: "Esperaba la renuncia del señor Fabricio Alvarado, porque no puede ser y no me puedo imaginar cómo la fracción que se autodenomina ‘la defensora de los valores y la familia’ tiene de líder a una persona acusada en repetidas ocasiones por abuso sexual, pero peor aún, hoy de todas y todos conocido, acusado por actos de pederastia (este término se refiere al abuso sexual de un adulto contra un niño, según la Real Academia Española)”.

Rocío Alfaro también dijo: “Aquí estamos hablando de casos repetidos de abuso sexual, de una acusación que es pederastia pura. ¿Qué opina la Alianza Evangélica? ¿Qué opinan las Asambleas de Dios de este asunto? ¿Qué piensa la fracción? Que tiene siempre en la boca la acusación, quiero verlos honrar su propio estilo de hacer política y exigirle que se vaya".