Fabricio Alvarado califica de demagogia que le pidan renunciar a la inmunidad por denuncia de abuso sexual

Seis diputados le pidieron dimitir a la curul o, al menos, al fuero

Por Sebastián Sánchez
El diputado de Nueva República, Fabricio Alvarado, anunció que de momento no renunciará al fuero de improcedibilidad penal para enfrentar la denuncia en su contra por un supuesto abuso sexual en perjuicio de una menor de edad.
