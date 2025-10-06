Política

Diputada exige la renuncia de Fabricio Alvarado por denuncia sobre ‘pederastia’

Legisladora pidió que al menos renuncie a su inmunidad

Por Sebastián Sánchez
La diputada Rocío Alfaro pidió la renuncia de Fabricio Alvarado por las acusaciones de abuso sexual.
La diputada Rocío Alfaro pidió la renuncia de Fabricio Alvarado por las acusaciones de abuso sexual.







