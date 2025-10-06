Diputada exige la renuncia de Fabricio Alvarado por denuncia sobre ‘pederastia’

La diputada Rocío Alfaro pidió la renuncia de Fabricio Alvarado por las acusaciones de abuso sexual.

La diputada del Frente Amplio (FA), Rocío Alfaro, lanzó fuertes críticas este lunes a Fabricio Alvarado, diputado y candidato presidencial de Nueva República (PNR), por estar denunciado por presunto delito de abuso sexual. De hecho, exigió su renuncia durante un discurso pronunciado en el plenario de la Asamblea Legislativa.

“Me alegra mucho que hoy la curul del diputado Fabricio Alvarado se encuentre vacía, aunque debo decir que, con optimismo, esperaba recibir la noticia de la renuncia a su curul o, al menos, de su inmunidad”, dijo Alfaro en el periodo de control político.

Agregó: “Esperaba la renuncia del señor Fabricio Alvarado, porque no puede ser y no me puedo imaginar cómo la fracción que se autodenomina ‘la defensora de los valores y la familia’ tiene de líder a una persona acusada en repetidas ocasiones por abuso sexual, pero peor aún, hoy de todas y todos conocido, acusado por actos de pederastia (este término se refiere al abuso sexual de un adulto contra un niño, según la Real Academia Española)”.

Las declaraciones de la diputada surgieron luego de trascender el detalle de la denuncia de una mujer de 32 años que acusa al diputado por un supuesto abuso sexual cuando ella tenía 13 años y él, 32, en el año 2006.

Ella interpuso la denuncia el 18 de febrero de este año ante el Ministerio Público, y su relato fue ampliado el 7 de agosto anterior. Una copia de esa querella llegó, de manera anónima, al periodista Antonio Jiménez, del medio digital AmeliaRueda.com, quien aseguró que corroboró que eran documentos auténticos y oficiales.

La diputada rechazó las acusaciones que señalan que la denuncia tiene ‘tintes políticos’, pues la denuncia fue interpuesta en febrero.

“Muchos con poder han logrado callar a sus víctimas. Muchas lo seguimos recordando. Poder y dinero en muchos casos, pero los ‘Oscar Arias’ y los ‘Mauricio Batalla’ siguen en la memoria que sabemos que se han escondido en el poder que tienen para no dar cuentas de sus actos”, dijo Alfaro.

La legisladora pidió rendición de cuentas en lugar de ‘esconderse en la inmunidad’.

“Hoy deberíamos tener aquí una carta del señor Fabricio renunciando a su curul para enfrentar a los tribunales como corresponde o renunciando, como mínimo, a su inmunidad“.

“Aquí estamos hablando de casos repetidos de abuso sexual, de una acusación que es pederastia pura. ¿Qué opina la Alianza Evangélica? ¿Qué opinan las Asambleas de Dios de este asunto? ¿Qué piensa la fracción? Que tiene siempre en la boca la acusación, quiero verlos honrar su propio estilo de hacer política y exigirle que se vaya", continuó la legisladora.

Alfaro pidió no revictimizar y dijo que la denunciante “se tardó el tiempo que necesitó, se tardó el tiempo que la legislación en Costa Rica le permite, porque se trata de un trauma infantil”.

Denuncia

En la denuncia —dada a conocer por el medio digital AmeliaRueda.com—, la denunciante dice que Alvarado habría abusado sexualmente de ella en al menos 10 ocasiones, a lo largo del 2006. Según relató, logró acceder a su vivienda porque era el hoy diputado era líder de alabanza de la iglesia en que su madre era pastora y llegaba a almorzar todos los domingos.

En ese momento, el ahora candidato presidencial era periodista y presentador de Noticias Repretel, en canal 6.

En específico, la mujer acusa a Alvarado Muñoz, hoy de 51 años, de abuso sexual y de corrupción agravada de una menor de edad.