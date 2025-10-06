Video: denunciante de Fabricio Alvarado decide hablar públicamente

Alicia Castillo, quien denunció al diputado Fabricio Alvarado por un presunto abuso sexual que habría ocurrido cuando ella tenía 13 años, decidió hablar públicamente este lunes, publicando un video en redes sociales.
