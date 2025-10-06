Política

Video: denunciante de Fabricio Alvarado decide hablar públicamente

Explica por qué decidió hablar sobre un presunto abuso sexual que habría ocurrido cuando ella tenía 13 años

Por Esteban Oviedo

Alicia Castillo, quien denunció al diputado Fabricio Alvarado por un presunto abuso sexual que habría ocurrido cuando ella tenía 13 años, decidió hablar públicamente este lunes, publicando un video en redes sociales.








Fabricio Alvarado
