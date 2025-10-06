Video: denunciante de Fabricio Alvarado decide hablar públicamente

Alicia Castillo, quien denunció al diputado Fabricio Alvarado por un presunto abuso sexual que habría ocurrido cuando ella tenía 13 años, decidió hablar públicamente este lunes, publicando un video en redes sociales.

La mujer de 32 años le relató a la Fiscalía hechos que habrían ocurrido en el 2006, cuando el ahora candidato presidencial tenía 32 años y se desempeñaba como periodista y presentador de Noticias Repretel, en canal 6.

Además, Alvarado era líder del grupo de alabanza de la iglesia evangélica en que era pastora la madre de la denunciante.

Según la denuncia, los presuntos abusos sexuales ocurrieron en la casa de ella y en un automóvil. Precisó que el hoy político tenía acceso y confianza con su familia debido a la relación con la iglesia.