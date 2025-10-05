Fabricio Alvarado rechaza denuncia en su contra; dice que Dios ha sacado la bandera por él y pide a sus simpatizantes orar

Por medio de un video, Fabricio Alvarado atribuyó la denuncia a una campaña sucia por estar en los primeros lugares de las encuestas.

El diputado del partido Nueva República y candidato presidencial, Fabricio Alvarado, rechazó la denuncia que una mujer presentó en su contra por hechos que habrían ocurrido en el 2006. Según la denunciante, en aquella época ella tenía 13 años y él, 32.

En un video, Alvarado atribuyó la denuncia a “una campaña sucia” por estar “en los primeros lugares de las encuestas”.

Alvarado dijo que lo publicado “es una muestra más de que la campaña sucia ya empezó”. Añadió que fue “irresponsable” la forma en que se filtró una denuncia “que es únicamente eso: una denuncia, sin ninguna prueba“.

Calificó de temerarias las acusaciones sobre un supuesto abuso sexual que habría ocurrido hace casi 20 años.

El candidato presidencial dijo que informó a su familia y entorno cercano “para evitar confusiones y protegerlos”.

“Esta vez no caeré en la trampa ni me quedaré callado”, porque “cuántas cosas no han dicho… y en todas Dios ha sacado bandera por mí y por mi familia. Nos han acusado de todo, pero el tiempo siempre nos da la razón".

En su declaración afirmó que seguirá como candidato presidencial. “No nos van a detener” (...) Vamos a gobernar para rescatar el rumbo de Costa Rica”

El legislador dijo que seguirá “dando lo mejor, con la ayuda y la fuerza que vienen de Dios y sus oraciones”. Aprovechó para pedir que se ore mucho. “Mantengo mi fe, mi compromiso y mi serenidad, confiando que todo saldrá a la luz en su debido momento”, puntualizó.