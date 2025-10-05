Política

Fabricio Alvarado rechaza denuncia en su contra; dice que Dios ha sacado la bandera por él y pide a sus simpatizantes orar

Fabricio Alvarado reaccionó a la denuncia de abuso sexual en su contra; la atribuye a una campaña sucia

Por Julián Navarrete Silva
Fabricio Alvarado, diputado de Nueva República, habló sobre el caso Beatriz y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por medio de un video, Fabricio Alvarado atribuyó la denuncia a una campaña sucia por estar en los primeros lugares de las encuestas. (Mayela López)







