Ariel Robles lamenta falta de avance en estos tres proyectos de ley

El diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), reconoce que su trabajo en la fiscalización del gobierno y el control político lo ha distraído de impulsar proyectos de ley de gran interés para la poblaión. En entrevista exclusiva con Revista Dominical, el legislador explicó cuáles son esas iniciativas con las que se siente “en deuda”.

“Como seres humanos somos de recursos limitados. Nuestro despacho se volvió prácticamente como una sucursal de la Fiscalía“, declaró Robles, uno de los congresistas más mediáticos de los últimos tres años. A continuación le presentamos un extracto de la entrevista, así como el videopódcast completo.

De los proyectos que ustedes se propusieron impulsar al inicio de la legislatura, ¿Han tenido que renunciar a alguno?

Por ratos, el rol que ha tenido la fracción ha sido de portero. Cuando quedó electa la Asamblea Legislativa, muchos de los titulares y editoriales dijeron que estamos enfrentando el Congreso más de derecha de la historia reciente de Costa Rica.

“¿Por qué si eran tan de derecha no lograron cosas? Yo creo que hay un elemento importante: el gobierno no tuvo capacidad de diálogo.

“Eso le facilitó el trabajo a fracciones como la del Frente Amplio, en el sentido que si es una fracción estudiosa, disciplinada y unida, si lográbamos ese liderazgo colectivo de una fuerza política con una claridad ideológica, a pesar de que estábamos en franca minoría, podíamos incidir más.

El diputado frenteamplista Ariel Robles tiene 33 años y es un educador oriundo de Pérez Zeledón, donde fue regidor municipal. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

“Entonces, por ratos nos tocó ser porteros, defendiendo la institucionalidad, la Caja, denunciando chorizos como el del BCIE, el de Gandoca-Manzanillo, como tantos que han salido. Eso ha hecho que la discusión política pase prácticamente por estar defendiendo el Estado Social de Derecho.

“La agenda que llevamos, por ratos, ha tenido que pasar a segundo plano, a pesar de que se han logrado cambios importantes. Hay luchas que seguimos dando, pero que hemos encontrado poco apoyo: casi todas las temáticas ambientales, derechos humanos y reformas en inspección laboral”.

¿Hay algún proyecto en particular que lamenta no haber adelantado?

“Hay tres proyectos que me parece doloroso que no podamos avanzar. El aumento de vacaciones en Costa Rica es una necesidad urgente para la población. Costa Rica es uno de los países con menos vacaciones, no digamos del mundo, de Latinoamérica y para peores, de Centroamérica.

“Lo mismo con plantear la reducción de la jornada laboral a 40 horas, que es otra deuda con las fuerzas laborales de nuestro país. Es un avance significativo en términos de productividad y de derecho al ocio.

“La tercera es un compromiso previo a ocupar la diputación, que es regular los cobros abusivos en los créditos de las universidades privadas. Hay demasiados aumentos desproporcionados sin justificación alguna. Nosotros creemos que eso se debería regular más. Si quieren aumentar la tarifa que lo hagan, pero que justifiquen por qué.

“Esas son tres deudas que quedan a título personal y del despacho. Vamos a seguir este año que falta, pero sabíamos que en este ambiente era difícil”.

El diputado Ariel Robles tiene en su brazo izquierdo un tatuaje alusivo a la zona sur, hecho por uno de sus hermanos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Se podría decir que su labor fiscalizadora pudo haberlo distraído de impulsar esos proyectos?

Pienso que sí. Como seres humanos somos de recursos limitados. Nuestro despacho se volvió prácticamente como una sucursal de la Fiscalía. Tuvimos que llegar a un punto en que hay una lista de espera para atender múltiples causas ambientales que hemos denunciado y que el despacho no alcanza para denunciar.

“Nos empujaron mucho ahí: el gobierno no nos contesta oficios. A mí la única forma en que el gobierno me conteste un oficio es mediante recurso de amparo. Esto es algo que nunca he dicho en un medio de comunicación, pero todas las personas de mi despacho presentan recursos de amparo, hasta la compañera que hace servicios secretariales está capacitada para hacer recursos de amparo.

“El despacho ha presentado más o menos 300 o 400 recursos de amparo en este tiempo. Eso es completamente irracional para acceder a la información. Ciertamente, yo creo que si no tuviéramos un gobierno que nos pusiera tanto trabajo en materia de fiscalización y control político, claro que habría más tiempo para poder pensar.

“Es una lástima. Lamento profundamente y me duele que tuve que llegar a la Asamblea Legislativa a defender la Costa Rica que tenemos, no a trabajar por la Costa Rica que soñamos. Pero las circunstancias nos empujaron. En un momento histórico como el que estamos, en que el autoritarismo es semillero que podría crecer, no queríamos quedar en la historia como quienes guardamos silencio por miedo, sino como voces que fueron de alerta ante eso".

