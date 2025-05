Ariel Robles: ‘Estaría dispuesto a asumir una candidatura presidencial con un partido que se plantee gobernar’

El diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), ha sido uno de los congresistas más mediáticos durante los últimos tres años. Su ejercicio de control político, su manejo de redes sociales y su habilidad para dirigirse al público más joven lo convirtieron en una de las figuras más conocidas del Congreso.

En entrevista exclusiva con Revista Dominical, Robles habló de su enfrentamiento con la jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, se refirió a la bancada del Frente Amplio de 2014, a la que consideró “una descoordinación total”, y respondió cuáles son sus condiciones para ser candidato presidencial.

¿Desde que pensó en asumir como diputado lo hizo con la intención de tener una imagen altamente mediática, o fue involuntario?

Nunca esperamos que íbamos a vivir lo que estamos viviendo. Nunca esperamos llegar a ser diputados o diputadas y que íbamos a enfrentar los grados de autoritarismo, de ataques, de polarización que hemos estado viviendo. Ha sido completamente inesperado.

“Yo jamás pensé que Pilar Cisneros iba a ser lo que ella es hoy. Pensé que más bien íbamos a llegar a denunciar juntos la corrupción. Jamás me la imaginé como escudera de la corrupción, en ningún escenario de una persona que venía de verla en televisión; jamás me imaginé que estaba tan engañado. Si la comunicación puede engañar, yo fui presa de eso.

“No me imaginé jamás que íbamos a tener este rol. Nos movimos empujados por el contexto. Tuvimos que empezar a usar estrategias de comunicación por medio de nuestras redes sociales, cosa que no pensábamos hacer. Lo tuvimos que hacer por la enorme confusión, desinformación y noticias falsas que giraban en torno a redes".

El diputado frenteamplista Ariel Robles tiene 33 años y es un educador oriundo de Pérez Zeledón, donde fue regidor municipal. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

De los proyectos que ustedes se propusieron impulsar al inicio de la legislatura, ¿Han tenido que renunciar a alguno?

Por ratos, el rol que ha tenido la fracción ha sido de portero. Cuando quedó electa la Asamblea Legislativa, muchos de los titulares y editoriales dijeron que estamos enfrentando el Congreso más de derecha de la historia reciente de Costa Rica.

“¿Por qué si eran tan de derecha no lograron cosas? Yo creo que hay un elemento importante: el gobierno no tuvo capacidad de diálogo.

“Eso le facilitó el trabajo a fracciones como la del Frente Amplio, en el sentido que si es una fracción estudiosa, disciplinada y unida, si lográbamos ese liderazgo colectivo de una fuerza política con una claridad ideológica, a pesar de que estábamos en franca minoría, podíamos incidir más.

“Entonces, por ratos nos tocó ser porteros, defendiendo la institucionalidad, la Caja, denunciando chorizos como el del BCIE, el de Gandoca-Manzanillo, como tantos que han salido. Eso ha hecho que la discusión política pase prácticamente por estar defendiendo el Estado Social de Derecho.

“La agenda que llevamos, por ratos, ha tenido que pasar a segundo plano, a pesar de que se han logrado cambios importantes. Hay luchas que seguimos dando, pero que hemos encontrado poco apoyo: casi todas las temáticas ambientales, derechos humanos y reformas en inspección laboral”.

¿Hay algún proyecto en particular que lamenta no haber adelantado?

“Hay tres proyectos que me parece doloroso que no podamos avanzar. El aumento de vacaciones en Costa Rica es una necesidad urgente para la población. Costa Rica es uno de los países con menos vacaciones, no digamos del mundo, de Latinoamérica y para peores, de Centroamérica.

“Lo mismo con plantear la reducción de la jornada laboral a 40 horas, que es otra deuda con las fuerzas laborales de nuestro país. Es un avance significativo en términos de productividad y de derecho al ocio.

“La tercera es un compromiso previo a ocupar la diputación, que es regular los cobros abusivos en los créditos de las universidades privadas. Hay demasiados aumentos desproporcionados sin justificación alguna. Nosotros creemos que eso se debería regular más. Si quieren aumentar la tarifa que lo hagan, pero que justifiquen por qué.

“Esas son tres deudas que quedan a título personal y del despacho. Vamos a seguir este año que falta, pero sabíamos que en este ambiente era difícil”.

El diputado Ariel Robles tiene en su brazo izquierdo un tatuaje alusivo a la zona sur, hecho por uno de sus hermanos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Se podría decir que su labor fiscalizadora pudo haberlo distraído de impulsar esos proyectos?

Pienso que sí. Como seres humanos somos de recursos limitados. Nuestro despacho se volvió prácticamente como una sucursal de la Fiscalía. Tuvimos que llegar a un punto en que hay una lista de espera para atender múltiples causas ambientales que hemos denunciado y que el despacho no alcanza para denunciar.

“Nos empujaron mucho ahí: el gobierno no nos contesta oficios. A mí la única forma en que el gobierno me conteste un oficio es mediante recurso de amparo. Esto es algo que nunca he dicho en un medio de comunicación, pero todas las personas de mi despacho presentan recursos de amparo, hasta la compañera que hace servicios secretariales está capacitada para hacer recursos de amparo.

“El despacho ha presentado más o menos 300 o 400 recursos de amparo en este tiempo. Eso es completamente irracional para acceder a la información. Ciertamente, yo creo que si no tuviéramos un gobierno que nos pusiera tanto trabajo en materia de fiscalización y control político, claro que habría más tiempo para poder pensar.

“Es una lástima. Lamento profundamente y me duele que tuve que llegar a la Asamblea Legislativa a defender la Costa Rica que tenemos, no a trabajar por la Costa Rica que soñamos. Pero las circunstancias nos empujaron. En un momento histórico como el que estamos, en que el autoritarismo es semillero que podría crecer, no queríamos quedar en la historia como quienes guardamos silencio por miedo, sino como voces que fueron de alerta ante eso".

“Me duele que tuve que llegar a la Asamblea Legislativa a defender la Costa Rica que tenemos, no a trabajar por la Costa Rica que soñamos” — Ariel Robles, diputado

Robles sostiene que ha presentado 300 recursos de amparo debido a la negativa del gobierno de entregar información pública. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Su tensa relación con la diputada Pilar Cisneros ha captado reflectores. ¿Qué representa para usted el trabajo de la diputada Cisneros?

Yo fui víctima del engaño, pensé que iba a ser algo diferente. Cuando la fracción hizo una análisis de con quiénes íbamos a compartir la Asamblea Legislativa, consideramos que ella iba a ser una persona totalmente independiente, y que iba a ser muy dura con temas de corrupción, independientemente de cuál fuera el gobierno. Pensamos que iba a ser nuestra aliada en la lucha contra la corrupción. Nos equivocamos completamente.

“Su lucha contra la corrupción es selectiva. Coincidimos en que el bipartidismo fue corrupto, coincidimos en que hay municipalidades corruptas, coincidimos en que hay corrupción en diferentes instituciones autónomas, pero todo lo que tiene que ver con el gobierno para ella es perfección absoluta. A pesar de que están haciendo exactamente lo mismo.

“Para ser diputados y diputadas hay que tener diferentes trabajos. Trabajo de acercamiento a comunidades, presentar proyectos de ley y el control político, investigar para denunciar casos de corrupción. ¿Qué de esas tres cosas hace ella como diputada?

“Visita territorial no hace, presentar proyectos de ley tampoco, presentar tres proyectos en cuatro años es vergonzoso. Y lo que ella hace yo no sé si sea control político, con contadas excepciones, más bien es replicar lo que el gobierno quiere que se diga (...) El producto de su trabajo es muy poco, como diputada tiene una gestión muy limitada.

“Pensamos que Pilar Cisneros iba a ser nuestra aliada con temas de corrupción. Nos equivocamos completamente” — Ariel Robles, diputado

“Además me parece que tiene un gran error, ella es la jefa de fracción del oficialismo, pero personaliza todos los problemas. No le habla a 15 diputados y diputadas más o menos. ¿Cómo aprueba usted proyectos de ley, cómo negocia, si usted no le habla a las personas? No se puede hacer política sin hablarle a quienes piensan diferente.

“En lo que sí es bastante exitosa es en el ataque a la institucionalidad y la democracia costarricense. Ella ve por encima del hombro al resto. Hay una diferencia enorme entre entre ella y yo: yo la veo a ella y la reconozco como representante de un sector de la población costarricense; pero ella no ve en mí o en nuestra fracción personas que también representamos un sector de la población costarricense. Tan válida es su presencia en esta Asamblea Legislativa como nuestra presencia”.

El diputado Ariel Robles durante la sesión del 1.° de mayo del 2025, en la que se eligió el directorio de la Asamblea Legislativa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

‘La fracción de 2014 era una descoordinación total’

En 2014 llegaron a tener 9 diputados, y cayeron a tan solo 1 en 2018. ¿Qué les castigó la población?

Me parece que fue una lectura correcta de las personas. Fue una fracción que tuvo sus aciertos, habían diputaciones que lo hacían bien, Edgardo Araya y Patricia Mora lo hacían bien. Pero era una descoordinación total esa fracción.

“El otro día recordaba que, en un 1.° de mayo, producto de esas divisiones y esas rencillas, contribuyeron a que quedara electo un señor (Gustavo Ramírez, diputado conservador, quedó electo por votos nulos del FA). Mejor ni quiero recordar esos momentos tan trágicos y tristes que vivimos. Yo era parte de la juventud del Frente Amplio con enormes críticas a esa fracción legislativa.

“Si vamos a cambiar la política, tiene que pasar por la autocrítica. Si usted no ejerce la autocrítica, no está haciendo nada. Hay partidos que desaparecieron y van a poner de candidata o candidato a la presidencia al esposo o esposa de la principal figura de ese gobierno. ¿Qué autocrítica está pasando por ahí?

“El Frente Amplio tuvo que entender que cometimos errores, que tenía razón la gente cuando se enojó, cuando dijo que esa fracción lo hizo mal y no votó por ellos. Hay que asumir todas esas críticas como válidas y cambiar.

“¿Qué tratamos de hacer en este otro periodo? Disciplina. Unión. Liderazgos más colectivos. Abrir espacio a la gente joven del partido. Hemos tratado de demostrar con hechos y trabajo que aprendimos que cometimos un error. Tratamos de rectificar ese error en este proceso legislativo.

“No quiero decir que esta fracción sea perfecta, es trabajo de humanos completamente imperfectos, pero hemos tratado de plantearnos un trabajo responsable y con seriedad. Mucha gente ni se lo esperaba, porque era una fracción joven, pero creo que al día hoy, los propios y extraños podrían reconocer que en la fracción del Frente Amplio ha existido una fracción de trabajo y esto hasta el gobierno mismo lo podría decir".

Como todo partido, el Frente Amplio tiene diferentes corrientes ideológicas entre sus miembros. ¿Cuáles son las más fuertes hoy?

Hay una diversidad porque es el Frente Amplio. Los Frente Amplios construidos en Latinoamérica han tenido diferentes sensibilidades de diferentes sectores. Hay diferentes tendencias dentro del partido, todas muy respetables.

“Lo que sí es evidente es que la fracción legislativa es reflejo de cómo está consolidado hoy el Frente Amplio. Hay una nueva forma de hacer política desde la izquierda en toda Latinoamérica. Ante un nuevo despertar de la derecha en el mundo, la receta no puede ser la lógica del siglo pasado”.

El diputado oriundo de Pérez Zeledón ha sido principalmente conocido por su trabajo de fiscalización y control político. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Qué tipo de partido es el Frente Amplio? ¿Cuáles adjetivos le calzan aún: izquierdista, progresista, socialista, socialdemócrata, comunista?

Dentro de sus principios, el partido abraza el socialismo costarricense que ha existido desde siempre. No es nada ajeno. Es un partido democrático, pacifista, ecologista, feminista y dentro de ese entorno es que se mueve. De hecho usted puede ver que en su integración están esos colectivos.

“Eso sí, enmarcadas en el respeto absoluto de un Estado Social de Derecho y la democracia, cosa que hemos demostrado también en la fracción. En esta legislación nos tocó salir a hablar en defensa de actores que nos habían criticado toda la vida. ¡Vea donde estoy yo hoy! (Redacción de La Nación).

“Nos tocó hablar de lo que estaba pasando en el Parque Viva, que era un ataque claro a la libertad de prensa, la libertad de crítica. Esas son muestras de que hay una madurez en el Frente Amplio“.

¿Esa divergencia podría ser síntoma de un partido consolidado o grande?

Sí, yo creo que el Frente Amplio ya no está gateando, ya tiene cédula: tiene mayoría de edad en sus 20 años de existir. Hay que recordar que el Frente Amplio es la tercera fuerza política con mayor tiempo de presencia en la Asamblea Legislativa.

“El Frente Amplio tiene el reto de plantearse, ya sea como partido solo o en una coalición, tiene el reto de presentarse a la ciudadanía como un partido preparado para gobernar. Este tipo de discusiones y deferencias hay que asumirlas con la completa normalidad de un partido político con una amplitud más grande.

“Lo que sí es que, por el fondo, nuestros principios democráticos, de defensa de la institucionalidad, de defensa de la salud pública, de la educación pública, de un desarrollo equilibrado con el ambiente. Todos esos principios básicos los coincidimos en su totalidad dentro de la Asamblea Legislativa y en el partido”.

“Hay que recordar que el Frente Amplio es la tercera fuerza política con mayor tiempo de presencia en la Asamblea Legislativa” — Ariel Robles, diputado

El 5 de mayo, durante el discurso de Rodrigo Chaves ante la Asamblea Legislativa, Robles sostuvo un cartel que decía: "Vergüenza destruir Gandoca Manzanillo y regalarle nuestros bosques a sus amigotes". (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

‘Hay disposición de asumir una candidatura’

Hace apenas dos semanas el FA aceptó la propuesta programática del movimiento Agenda Viva y motivó a buscar alianzas con otros partidos. ¿Qué les llamó la atención de Agenda Viva?

Estamos en una coyuntura idónea para que se abra ese marco de discusión. Costa Rica está urgida de que se le hable sobre la discusión, las propuestas, el diálogo, la necesidad de atender con urgencia los problemas que está viviendo el país.

“Al menos en las últimas tres elecciones, el electorado ha sido llevado a que tiene que votar en contra de este. Lo que menos importa son las ideas. Votemos por Carlos Alvarado para que no llegue Fabricio Alvarado. Votemos por Rodrigo Chaves para que no llegue Figueres.

“No hay una discusión sobre propuestas, no hay una discusión sobre cuál es el Estado que soñamos, al electorado se le está quitando la posibilidad de que sueñe con el futuro de Costa Rica. A mí, como persona joven, que cada vez soy menos joven, a mí me preocupa el país para el que vamos, especialmente para mi generación.

“No es posible que tengamos trabajos tan indignos, no es posible que nos sometan a que estemos metidos en una presa 2 horas de nuestras vidas, casi 22 días al año. Si ese es el país que queremos, sigamos votando ‘anti algo’ o ‘en contra de’. Hay que empezar a votar por el país que soñamos y aspiramos a tener.

“Vamos a una elección en la que pareciera que será por un lado del anti gobierno, y por el otro lado hay un grupillo de vivos que gobernaron mucho tiempo este país diciendo ‘ya se olvidaron de que nosotros gobernamos, vengan, voten por nosotros, destruimos el país por 40 años pero ahora tenemos persona renovada, olvidémonos de lo que hicieron’.

“Rodrigo Chaves llegó a gobernar Costa Rica por culpa del bipartidismo y por culpa de gobiernos como el del PAC. No es posible que nos vayan a plantear ahora el escenario de votemos por anti-Chaves o en contra del bipartidismo.

“Esa dicotomía es muy peligrosa, y cuando surge un espacio como Agenda Viva, en el que se plantea una idea, se plantean temas como seguridad, ambiente, la crisis por el agua... Creo que lo mínimo que merecen de partidos responsables que aspiren a gobernar es sentarnos a discutir esas ideas.

¿Quiénes lideran este acercamiento en el Frente Amplio?

El Comité Ejecutivo Nacional, con acuerdos de la Comisión Política de nuestro partido, que está integrada por toda la diversidad del Frente Amplio. Pasa por la presidencia del partido, doña Patricia Mora, y también don Jonathan Acuña, que es nuestro secretario general.

“Mucho del diálogo ha recaído sobre Jonathan, que es una persona reconocida, tanto en el partido como afuera, como alguien que tiene capacidad de negociación y de generar acuerdos importantes”.

"Lo esencial es invisible a los ojos", dice un tatuaje en el brazo izquierdo del congresista. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿La cercanía con Agenda Viva y la moderación de sus posiciones ha provocado molestia dentro de los sectores de la izquierda más ortodoxa del FA?

“Yo he acarreado crítica de diferentes sectores por tener diálogos más cercanos o por creer que uno debe apostar por eso. Pero bueno, a mí, Ariel Robles, a nivel personal me ha tocado vivir en carne propia el acoso, el señalamiento, la persecución a mi familia. Si el chavismo y el autoritarismo siguen creciendo va a ser riesgoso para muchísimas personas.

“En momentos coyunturales difíciles, complejos, polarizantes, a veces hay que dar un paso hacia un acercamiento en el cual podamos encontrarnos. Eso conlleva críticas”.

Pero, ¿podría confirmarnos que dentro del Frente Amplio esta evolución sí genera inconformidad al menos en un sector?

En la estructura partidaria yo creo que no hay tal ruido. Al menos en lo que ha demostrado la estructura del partido con las acciones. La estructura del partido acordó en su congreso ideológico encaminarnos hacia este tipo de esfuerzos.

“La Asamblea Nacional ratificó esos esfuerzos, y la Comisión Política y todos los órganos del partido han acordado enfocar hacia este lado de un esfuerzo colectivo para enfrentar el siguiente proceso electoral. Diría que en 8 de cada 10, o 9 de cada 10, sí hay una conciencia clara en la necesidad de llegar a un acuerdo político”.

Robles ha participado en actividades oficiales del movimiento de coalición electoral Agenda Viva, junto con algunos de sus compañeros de partido, como Jonathan Acuña, Antonio Ortega y Patricia Mora. (Cortesía Agenda Viva/Cortesía Agenda Viva)

Finalmente, don Ariel, ¿ha pensado en postularse para la presidencia de la República con el Frente Amplio?

(Risas) Esa es una pregunta que esquivo normalmente, porque estoy cansadísimo, en nivel de hartazgo, de ver a candidatos postularse desde enero, diciendo ‘yo voy a ser candidato’. Así, ‘YO, voy a ser candidato’. Prácticamente pasa por el ego o el cálculo de hacia dónde quiero llegar.

“Si algo he tenido claro en este tiempo en la Asamblea Legislativa es que no tiene sentido una curul si detrás no hay tejido social, si no hay colectividad. Hay una disposición de nuestra parte de asumir una candidatura presidencial. Sí hay una disposición de asumirla. En tanto eso sea lo que un colectivo o personas, llámese Frente Amplio y otros sectores quieran sumar en un esfuerzo político.

“Veo difícil, la verdad, el ser candidato presidencial solamente desde el Frente Amplio, yo sí creo en un esfuerzo colectivo. Quiero sumarme a algo, ya sea desde ser la persona que lleve el agua o jale la bandera, o la que le toque ir a los debates. No importa el rol que me asignen en una fuerza vencer realmente el autoritarismo y gobernar.

“Yo vine a la política queriendo que transformáramos este país en un país más equitativo, con más justicia social. Para eso se requiere gobernar y se requiere un partido que no solo se perciba como una representación en la Asamblea Legislativa, sino como un partido que realmente se plantea gobernar. Me motivaría participar en eso. Yo estaría dispuesto a asumir una candidatura presidencial si viene desde ahí”.