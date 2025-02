Ariel Robles le pide a Leslye Bojorges renunciar a la curul

El diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), le solicitó a Leslye Bojorges, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), renunciar a la curul por la implicación del socialcristiano en investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

A Bojorges se le acusa de solicitar dádivas a un investigado por legitimación de capitales. Además, de pedir numerosos favores a funcionarios públicos a cambio de ayudarles con gestiones en la Asamblea Legislativa.

“Para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado. ¿Verdad, don Lesley? Que lo diga el OIJ. Ejemplos de decencia, en este espacio, hay que ver muy bien dónde uno está ubicado. Creo que usted lo mejor que podría hacer es renunciar a su curul. Hace tiempo.

“Yo sé que tal vez su partido no se lo ha dicho, no se lo han dicho otras personas de su fracción, pero sí se lo digo yo. Antes los hechos en que ha sido mencionado, día tras día, por honor al quehacer político, debería renunciar”, dijo Robles.

Ariel Robles le pide a Leslye Bojorges renunciar

El frenteamplista le respondió a Bojorges en medio de una discusión sobre el proyecto para autorizar el traslado de los especialistas al salario global.

La reacción de Robles se dio luego de que el socialcristiano hizo reclamos, fuera de micrófonos, y defendió al subjefe oficialista, Daniel Vargas.

Más temprano, cuando la discusión en el plenario no había calentado tanto, se dieron intercambios entre el oficialismo y el FA sobre la iniciativa de ley, hasta que empezaron ataques de uno y otro lado pues los oficialistas empezaron a acusar a los frenteamplistas de ser un partido comunista.

LEA MÁS: Diputado Leslye Bojorges se aprovechó de su puesto para pedir hasta 5 favores a funcionarios, según informe del OIJ

Cuando Acuña le estaba respondiendo a Vargas, lo increpó por utilizar referencias al estilo de la Guerra Fría con discursos escritos y añejos y con acusaciones contra la agrupación.

El oficialista se defendió y dijo que nadie le escribe sus palabras sino que las redacta él mismo, “a mano y en el momento”.

Mientras Vargas hablaba, Bojorges increpó a los frenteamplistas asegurando que hablaban fuera de micrófonos. El socialcristiano enfocó sus ataques en Jonathan Acuña.

Leslye Bojorges evita referirse a investigaciones del OIJ

Cuando Acuña le respondió, el socialcristiano gritó desde su curul hasta que habló Robles y le solicitó la renuncia. Ahí se quedó callado.

“Diputado Bojorges, en primer lugar, no venga usted a darme lecciones de ser ejemplo de nada. Yo sé que está usted muy enojado porque (gritos de Bojorges) está metido en más casos de corrupción que nadie en este país.

“Como le sobran casos de corrupción y tiene noticias de tantos casos, y hemos denunciado, está muy enojado. Por eso, le parecemos malcriados, diputado Bojorges, porque denunciamos su corrupción”, dijo Acuña.

LEA MÁS: Casos Madre Patria y Richter, PUSC y gobierno: explicamos paso a paso las conexiones y consecuencias

Al responder, Bojorges dijo que Ariel Robles, “quien no le ha aportado nada al país en tres años, no ha renunciado, cómo se le ocurre tener moral” para pedirle a él que renuncie.

El socialcristiano adujo que no estaba defendiendo a Vargas, sino que “Jonathan Acuña debía ser consecuente con lo que dice, por lo que no podía estar haciendo observaciones”.

Según Bojorges, el diputado herediano está obsesionado con él, pues dijo que lleva días mencionándole.

“Don Jonathan, si usted tiene una obsesión conmigo. Yo le aclaro que a mí me gustan las mujeres, no los hombres. Si hay algo que a mí me encanta son las mujeres, no los hombres.”

En ese momento, las diputadas Vanessa Castro y Daniela Rojas, también del PUSC, que se sientan al lado de Bojorges, se levantaron y se fueron.

Una vez que concluyó el choque entre legisladores, diputadas como Dinorah Barquero, de Liberación Nacional (PLN); Luz Mary Alpízar, del PPSD, y la independiente Kattia Cambronero cuestionaron que, al sucumbir en ese tipo de zafarranchos y desórdenes, el plenario cae en la trampa del oficialismo para que no avancen proyectos.

Las diputadas citaron iniciativas como la de los especialistas y el traslado de la Unidad Especial de Intervención (UEI) al Ministerio de Seguridad Pública.