Una diputada independiente se acerca a coalición Agenda Viva con su nuevo partido político

Luego de que el Frente Amplio (FA) hizo una solicitud formal al movimiento Agenda Viva para entablar conversaciones de cara a una eventual coalición electoral, una segunda agrupación política hizo la misma solicitud, esta semana.

Se trata del partido Centro Democrático y Social (CDS), organización en la cual ahora figura la diputada independiente Kattia Cambronero Aguiluz, quien renunció al Partido Liberal Progresista (PLP) en noviembre del 2024.

Cambronero firmó una nota formal dirigida a Agenda Viva, junto con Ana Marís Ortiz, Urania Chaves Murillo y César López Dávila, todos integrantes de la Comisión Nacional de Renovación de Estructuras y Articulación de Alianzas del CDS.

La diputada independiente Kattia Cambronero siguió con atención la presentación del movimiento Agenda Viva, y ahora pide, como integrante de un partido político, acercarse a la coalición electoral.

“Preocupada por el discurso tan fuerte de odio y polarización, he decidido continuar contribuyendo con mi país en el espacio político. Me he integrado hace algunos meses al CDS, estoy apoyando en la renovación de estructuras y hemos enviado una nota a Agenda Viva”, dijo.

Cambronero añadió que es necesario tener un diálogo para entender la gran agenda nacional. La legisladora precisó que está orientada en lograr una coalición y sumar la mayor cantidad de personas para defender el sistema democrático costarricense.

Además, dijo que no desecha la posibilidad de postularse para alguna candidatura de cara a las elecciones del 2026, pero enfatizó que se centra, primero, en unir los esfuerzos y concretar una bandera común contra el populismo.

La independiente también estuvo durante el lanzamiento del movimiento Agenda Viva, evento al cual se presentaron como invitadas otras legisladoras independientes, como Johana Obando y Cynthia Córdoba, así como los congresistas Antonio Ortega, Ariel Robles y Jonathan Acuña, del FA.

Este último participó en las comisiones de la Agenda Viva para la construcción de las 200 propuestas que buscan impulsar como una eventual coalición electoral de cara a los comicios nacionales del 2026.

Partido cercano a la Agenda Viva y sus figuras

El partido CDS se encuentra actualmente como una agrupación inactiva, en el Registro de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), pero no es para nada ajeno a las figuras que impulsan la coalición electoral desde la Agenda Viva, pues en su último comité ejecutivo vigente aparecen nombres que lideran el movimiento.

La agrupación se fundó el 28 de agosto del 2012, en Goicoechea, y tenía como presidenta suplente a la ex vicepresidenta de la República y exdiputada, Ana Helena Chacón Echeverría; y al exministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Emilio Arias Rodríguez, precisamente dos de los principales impulsores de la Agenda Viva. Arias es el coordinador del movimiento.

No obstante, Ana Helena Chacón renunció al CDS en octubre del 2013 y Arias lo hizo en junio del 2014, para sumarse a la campaña electoral del Partido Acción Ciudadana (PAC) que llevó a Luis Guillermo Solís a la Presidencia de la República y luego al primer gobierno del PAC.

Con Solís como presidente, Chacón lo acompañó como segunda vicepresidenta de la República, y Arias, primero, como viceministro de Telecomunicaciones, y luego, como ministro de Desarrollo Humano. En el gobierno de Carlos Alvarado, segunda administración del PAC, ambos fueron embajadores: Chacón en España y Arias en Guatemala.

En el caso del FA, si bien fue el primer partido en acercarse a la Agenda Viva, esta semana advirtió de que no pactará ninguna coalición electoral en la que se integren ni el PAC ni cualquier otra de las agrupaciones actualmente representadas en la Asamblea Legislativa.

Así lo declaró el diputado Antonio Ortega, exjefe de la fracción legislativa del Frente Amplio, luego de que la Comisión Política del PAC aseguró en un comunicado, esta semana, que daba un paso hacia delante para promover una coalición electoral y que sigue con atención los esfuerzos de varios grupos y colectivos, en particular el de Agenda Viva, así como La Red, la Mesa Nacional de Diálogo Nacional y Productivo, y la Coalición por Costa Rica.