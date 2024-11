Diputado Ariel Robles denuncia insultos de nuevo embajador de Costa Rica en Israel

El diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), denunció que el nuevo embajador de Costa Rica en Israel, Antonio López Escarré, lo ha insultado de manera sistemática a él y a otros legisladores del FA en la red social X. En el plenario de la Asamblea Legislativa, el frenteamplista cuestionó si este nombramiento diplomático es un premio al comportamiento agresivo.

Robles mencionó que López Escarré lo ha llamado “mariguano” y “drogadicto” en publicaciones para criticar sus posturas políticas.

López Escarré: No lo estoy insultando

Consultado al respecto, el embajador manifestó vía telefónica a La Nación que no se iba a referir al asunto, pues estaba manejando, pero luego apuntó que, en todo caso, las publicaciones las hizo en setiembre, antes de ser nombrado en Israel.

“Yo no lo estoy insultando. Es él el que lo está diciendo, pero después hablamos, porque estoy manejando”, aseveró.

En su currículo, López Escarré señala que es presidente honorario de la Federación de Cámaras de Comercio y Asociaciones Empresariales de Costa Rica (Fedecámaras) y expresidente de la Cámara de Comercio. También, fue diplomático en España y Panamá, durante los dos primeros años del gobierno de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Además, fue precandidato presidencial del Movimiento Libertario en el 2009

El 25 de noviembre, Antonio López Escarré fue juramentado para el nuevo cargo en Israel por el canciller de la República, Arnoldo André.

Ariel Robles: Me pregunté si era el mismo que me denigra

El martes, el diputado Robles cuestionó los criterios que utiliza el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para nombrar a sus representantes en otros países.

“Cuando lo nombraron (a López) me quedé pensando: ¿será el mismo señor que siempre, de forma insistente, ha estado metido en mis redes sociales, en todos lados, buscando ver cómo ofende, cómo denigra, cómo ataca, cómo violenta? No creo que sea el mismo, es imposible. Pues cuando vi, me sorprendí de que sí era el mismo”, relató Robles a los demás diputados presentes en el plenario.

El frenteamplista cuestionó qué clase de entrevista les hacen a los postulantes a embajador en un país “respetuoso y diplomático”.

“¿Qué clase de perfiles son los que se nombran hoy en el gobierno? Es que vean, esos comentarios los pone un trol, una persona violenta en las redes sociales, pero este es el premio a este tipo de gente: nombrarlos como embajadores, representándolos a ustedes, diputados, a mí, a los costarricenses de bien”, dijo Robles.

El legislador también se preguntó si los diplomáticos de carrera rechazan hacerse cargo de la Embajada en Israel, en vista de lo que el gobierno de Benjamín Netanyahu está haciendo con el pueblo palestino en Gaza. Igualmente, Robles puntualizó que la Cancillería no puede ser tan irresponsable a la hora de elegir embajadores, solo con base en criterios políticos.

“Cuando no usa las embajadas para dárselas como regalo a un partido, de forma politiquera (dicho sea de paso, a ver qué se nos hicieron los diputados de la Unidad Social Cristiana; no importa, ahorita vienen), más allá de eso, cuando no se lo dan a un politiquero, resulta que nombran a un gran irrespetuoso. A nosotros y nosotras nos debería de dar pena tenerlo en un puesto como ese”, reclamó.

En respuestas a publicaciones de los legisladores frenteamplistas, López Escarré publicó que los “comunistas del Frente Amplio son amigos de los delincuentes, drogadictos, resentidos sociales, violentos, antisistema, antiser humano”.

En una publicación, López Escarré indicó que admiraba al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, dentro del caso Gandoca-Manzanillo, el cual versa sobre un presunto favorecimiento a un empresario para obtener permisos de tala, de forma irregular.

A la vez que manifestó su apoyo al jerarca ambiental, López dijo que tenía un “total repudio y aberración” a Ariel Robles, a quien insultó como “mariguano” y buscó atacar al FA por ser, en su criterio, el “partido comunista de Costa Rica”.

En otra publicación, como respuesta a un video compartido por Ariel Robles en su perfil, escribió: “No le crean nunca a un comunista y menos mariguano e hipócrita”.