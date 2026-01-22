Ariel Robles se conmueve y tiembla al sincerarse sobre difícil situación que vive, el Antidebate TD Más expone fibras de cuatro candidatos

Ariel Robles fue uno de los candidatos invitados al Antidebate de Teletica.

Una pregunta del Antidebate de Teletica hizo que Ariel Robles, candidato a la presidencia del Frente Amplio, se conmoviera, al sentirse interpelado por una difícil situación que atraviesa desde hace un tiempo.

Por casualidad, Robles tomó una de las consultas que entregó el programa de TD Más, sin saber que lo que estaba ahí escrito le movería fibras sensibles.

“¿Cuándo fue la última vez que utilizó los servicios de la Caja (Costarricense de Seguro Social), cuál fue y cómo lo calificaría?”, leyó en voz alta el político.

A medio camino, tuvo que parar su intervención y aclaró: “Este es un tema delicado para mí en este momento, voy a ver si lo logro”.

Tras tomar un respiro, el candidato frenteamplista comentó con la voz algo titubeante y con temblores en sus ademanes, que este lunes acudió a los servicios de la CCSS, específicamente a la sección de Oncología del Hospital San Juan de Dios, acompañando a su suegra que lucha contra el cáncer.

“‘¿Cómo lo calificaría?’ No tengo dinero para pagarles. Realmente, el trato de las unidades de quimioterapia y radioterapia es... no sé”, dijo visiblemente conmovido.

“Toda mi familia es usuaria de la Caja. Estando ahí, realmente... no tengo palabras para agradecer. Es un trato completamente humano de acompañamiento”, agregó entre titubeos.

Lo mismo ocurrió con Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana, quien recordó una reciente atención para su mamá, o la cirugía de Gabriel, el hijo de Claudia Dobles, aspirante de Coalición Alianza Ciudadana.

Álvaro Ramos, de Liberación Nacional, alabó la pericia y las estrategias de las enfermeras para lidiar con dos niñas, no siempre dispuestas a ser vacunadas.

Sin embargo, Ramos, sordo de nacimiento, recordó una situación que sí podría mejorarse en los servicios de salud pública. Cuando un asegurado acude a vacunarse, un profesional lo llamará por altavoz para que acuda al vacunatorio: “Piensen en un papá sordo esperando que lo llamen”, dijo.