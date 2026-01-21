TSE advierte a votantes evitar este garrafal error al emitir voto el 1.° de febrero

El TSE recordó que la cédula de identidad física es el único documento válido para ejercer el voto en las elecciones nacionales del próximo 1.° de febrero.

A dos semanas de las elecciones nacionales, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recordó a la ciudadanía que tenga cuidado con un detalle fundamental para ejercer el sufragio el próximo domingo 1.° de febrero.

El llamado es a recordar que solamente la cédula de identidad física es el único documento válido para ejercer el voto en los comicios.

La institución aclaró que se aceptará tanto el formato anterior como el nuevo, incluso si la cédula está vencida, siempre que su fecha de caducidad no supere un año (antes del 1.° de febrero de 2025).

En cambio, no se permitirá votar con la Identidad Digital Costarricense (IDC) , ya que el reglamento electoral vigente fue aprobado antes de la puesta en marcha de ese servicio.

Con el fin de facilitar la gestión del documento de identidad, el TSE anunció horarios ampliados para la solicitud y retiro de cédulas en su sede central y en las 32 oficinas regionales, incluyendo atención especial los días previos a la elección y el mismo día de la votación.

Las autoridades instaron a los electores a verificar con anticipación su documento y realizar cualquier trámite necesario para evitar contratiempos el día de las elecciones.