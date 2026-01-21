El País

TSE advierte a votantes evitar este garrafal error al emitir voto el 1.° de febrero

El Tribunal Supremo de Elecciones recordó no perder de visto un punto clave ligado a un requisito clave para votar el 1.° de febrero

Por Juan Fernando Lara Salas
Trámites para solicitar y retirar cédulas
El TSE recordó que la cédula de identidad física es el único documento válido para ejercer el voto en las elecciones nacionales del próximo 1.° de febrero. (JOHN DURAN/John Durán)







Juan Fernando Lara Salas

