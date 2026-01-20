Frente Amplio se solidariza con José Aguilar Berrocal tras denunciar amenazas del gobierno

El Frente Amplio mostró solidaridad con el candidato presidencial José Aguilar Berrocal, del partido Avanza, luego de que denunció presuntas amenazas del gobierno de Rodrigo Chaves contra colaboradores y posibles financistas de su campaña.

Este lunes, en el programa Malas Compañías, de Teletica Radio, Aguilar aseguró: “Las personas que se han acercado han sido llamadas con amenazas para disuadirlos a participar y apoyarnos diciendo que les van a cerrar los negocios, que van a tener repercusiones personales”.

El candidato presidencial frenteamplista, Ariel Robles, afirmó a la prensa que él y su familia también han recibido amenazas constantes desde que él es oposición del gobierno, por lo que entiende las denuncias que puedan plantear otros candidatos.

“Ha sido un gobierno que quiere golpear al Tribunal Supremo de Elecciones, perseguir a opositores políticos, quiere cambiar las reglas del juego para tener elección presidencial indefinida, quieren fomentar la persecución de la prensa mediante subastas, en las cuales no todos los medios pueden mantenerse”, añadió Robles.

Asimismo, el diputado y jefe de campaña de Robles, Antonio Ortega, manifestó que su agrupación lamenta las amenazas y se solidariza con el candidato Aguilar.

“Creemos que es lamentable que otras figuras políticas vivan lo que la fracción del Frente Amplio y lo que nuestro candidato ha vivido en los últimos años, ese acoso de parte de un gobierno que no solo alienta la violencia, sino que también la ejecuta”, detalló Ortega.

El candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos también afirmó este lunes que miembros de su partido han recibido amenazas.

Ramos aseguró, en conferencia de prensa, que el gobierno está utilizando la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Hacienda y el de Trabajo para hacer inspecciones como forma de intimidar a opositores.