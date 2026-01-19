Álvaro Ramos confirma intimidaciones del gobierno a simpatizantes de su campaña, ‘incluso desde la Casa Presidencial’

El candidato del PLN, Álvaro Ramos, aseguró que el gobierno usa una estrategia de intimidación no solo a las personas que les resultan incómodas, sino también a sus familias.

El candidato presidencial de Liberación Nacional, Álvaro Ramos, confirmó este lunes que han existido intimidaciones hacia simpatizantes de su campaña presidencial, en sintonía con lo denunciado más temprano por el postulante del partido Avanza, José Aguilar Berrocal.

Durante una conferencia de prensa en el Balcón Verde, sede del Partido Liberación Nacional (PLN), Ramos enfatizó que el mejor ejemplo de persecución, utilizando las instituciones del Estado, fue la persecución del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) contra su familia, porque hizo un discurso crítico contra el presidente, Rodrigo Chaves.

Consultado por La Nación, el candidato liberacionista aseguró que sí ha habido intimidación, y enfatizó que si ejemplos como el de su hija y la comunicadora Stella Chinchilla son públicos, ya la gente puede imaginarse “cuántas cosas ocurren en privado”.

Chinchilla fue denunciada la semana pasada, por la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), por supuestamente participar de un plan para agredir a Rodrigo Chaves.

Álvaro Ramos aseguró que se está utilizando la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Hacienda y el de Trabajo, por ejemplo, para hacer inspecciones como una forma de intimidar a quienes podrían dar apoyo a candidaturas que no sean la oficialista de Laura Fernández.

Ramos agregó que también estarían utilizando inspecciones sobre el cumplimiento del régimen de zonas francas a empresas, como forma de presionar.

“La persecución ha sido tan recurrente. Está ampliamente demostrado y es creíble, que por cualquier comentario la gente se siente amenazada, intimidada”, indicó.

El candidato del PLN agregó que hay muchas personas, sobre todo servidores públicos que les han comentado que prefieren no ir a actos de la campaña liberacionista porque habrían recibido correos electrónicos, donde les dicen que si van, tendrían problemas.

“Hay casos de médicos a los cuales les amenazan con quitarles horas extra o las guardias, que son ingresos que los profesionales suelen tener, por lo que prefieren no meterse en problemas”, dijo Ramos.

El aspirante señaló que la DIS y la policía son para proteger a la gente, no para perseguir ni intimidar a los adversarios políticos.

Incluso, el candidato liberacionista señaló que han recibido muchos relatos de intimidación directa, “incluso desde la Casa Presidencial”, donde tal vez no se ve a la institución aparecer directamente, pero “hay amenaza de que si no se cambia la manera de actuar, habrá consecuencias”.

‘Usan una estrategia de intimidación a toda la familia’

Álvaro Ramos también detalló que los simpatizantes que les han advertido de esa intimidación comentaron que “empiezan con la persona, luego hermanos y sobrinos”.

“También es una estrategia de intimidación a toda la familia. Es una de las estrategias recurrentes de la actual administración, no se quedan solo con la persona incómoda, sino que se expanden”, señaló.

Ramos relató que en las municipalidades “es legión” la cantidad de casos que se habrían dado, y puntualizó que, cuando un alcalde se pasa al chavismo, solo así se abre el chorro de ayudas estatales desde el gobierno.

“De repente el consejo de la persona joven municipal recibe dinero, las asociaciones de desarrollo reciben dinero, que había estado frenado y de repente aparece. Uno ahí entiende la inmensa presión y hay mucho ejercicio de que si una comunidad necesita una calle y las personas no se pasan al chavismo, entonces no se les construye”, detalló el candidato.