Política

Álvaro Ramos confirma intimidaciones del gobierno a simpatizantes de su campaña, ‘incluso desde la Casa Presidencial’

Candidato del PLN aseguró que es un ‘secreto a voces’ que existen acciones desde la administración Chaves Robles contra personas que apoyan a diferentes tiendas políticas

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Alvaro Ramos, conferencia de prensa
El candidato del PLN, Álvaro Ramos, aseguró que el gobierno usa una estrategia de intimidación no solo a las personas que les resultan incómodas, sino también a sus familias. (Rafael Pacheco/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Álvaro RamosCandidatos presidencialesAmenazas del gobiernoRodrigo Chaves
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.