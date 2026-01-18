Álvaro Ramos afrontó encuentro con militancia del PLN en el cantón que más problemas le dio; denuncia presiones de la alcaldía para frenar actividad

Álvaro Ramos tuvo un encuentro con la militancia del PLN en San Ramón, exactamente un mes después de haber logrado realizar, luego de meses de bloqueo, la asamblea cantonal para renovar estructuras. Foto:

San Ramón, Alajuela.- En un salón que no se llegó a llenar en su totalidad (se pusieron 230 sillas y cerca de 180 fueron ocupadas), y luego de meses de afrontar problemas con la dirigencia tradicional del Partido Liberación Nacional (PLN), el candidato presidencial, Álvaro Ramos, afrontó un encuentro este sábado con militantes en San Ramón.

El encuentro no solo se realiza un mes después de haber hecho, finalmente, la asamblea cantonal tantos meses bloqueada, sino que ocurrió en medio de supuestas presiones desde el gobierno municipal, que según los dirigentes verdiblancos, les bloqueó la posibilidad de hacer la actividad en la sede de una universidad privada.

Así lo confirmó la candidata a diputada en el tercer lugar de la papeleta alajuelense, Karen Alfaro, originaria de San Mateo y con familia ramonense.

“Sé que la dirigencia ha trabajado muchísimo, nos han pasado muchísimas cosas para que no pudiéramos hacer este encuentro cantonal”, dijo frente a toda la asistencia.

En declaraciones a La Nación, Álvaro Ramos manifestó que poder realizar el encuentro en territorio ramonense es un símbolo de la fiesta democrática, del estar escribiendo “una nueva página en Liberación Nacional, manteniéndonos dentro del marco democrático, respetando todas las reglas del juego”.

Álvaro Ramos señala a alcaldía de San Ramón por trabas para actos del PLN

El candidato liberacionista aseguró que, tal como sucedió en Heredia, han enfrentado dificultades y persecuciones que trascienden ese marco democrático.

“En Heredia, hicieron una inspección de Salud de última hora. Aquí también, íbamos a hacer el acto en otro lado, porque no nos permitieron. Ha sido una constante, pero no se puede instrumentalizar para impedir la libertad de las personas para ejercer su derecho al voto”, recalcó.

Ramos agregó que luchará, en caso de llegar a la Presidencia de la República, “a brazo partido”, contra esas malas prácticas y esas “viejas mañas de la política”.

El aspirante presidencial aseguró que San Ramón tuvo una lucha muy fuerte para erradicar viejas prácticas. “Ahora estamos con un grupo de gente que tiene muchas ganas de construir San Ramón”, enfatizó.

El candidato presidencial Álvaro Ramos se reunió con militancia del PLN en San Ramón, este sábado 17 de enero. Foto: (John Durán/La Nación)

Adicionalmente, reconoció que muchas de las trabas que han enfrentado en el cantón han llegado desde la alcaldía, que ocupa Gabriela Jiménez Corrales, originalmente del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y ahora aliada del partido chavista Pueblo Soberano.

“Hay que perder el miedo, si dejamos que el miedo nos venza, nos termina comiendo aún más y no se vale. En este partido estamos los valientes, observamos efectivamente un patrón recurrente de la alcaldesa. Intentaron obstruir por todos lados que se realizara la asamblea y ahora para que se realizara este encuentro del partido”, aseveró.

Ramos hizo hincapié en que ahora el PLN ya no se presta para las viejas mañas y si las personas ya no quieren cumplir con sus deberes, como los asambleístas que bloquearon la asamblea cantonal, también serán expulsados.

A Ramos lo acompañaron exdiputados como Edgardo Araya, Juven Cambronero, Sonia Rodríguez y Miguel Guillén (padre del actual secretario general del PLN), así como el presidente del Concejo Municipal, Hermilink Chinchilla.

El regidor también enfatizó sobre los problemas que afrontaron para poder hacer, de manera libre, la reunión partidaria en San Ramón.

“Estamos en tiempos difíciles, donde nos quitan las posibilidades de la democracia, pero este encuentro quiere decir que el amor de los liberacionistas está presente en la tierra donde nació el PLN”, manifestó Chinchilla.

Con Ramos estuvieron en San Ramón el exdiputado Edgardo Araya Pineda, la candidata a la segunda vicepresidencia, Xinia Chaves, y la aspirante a diputada Karla Alfaro. Foto: (John Durán/La Nación)

Políticas contrarias al agro

La candidata liberacionista a la segunda vicepresidencia, Xinia Chaves, oriunda de San Ramón, cuestionó en su discurso las políticas que desde el gobierno de Rodrigo Chaves han afectado a los productores agrícolas de cantones como el ramonense.

“El ejemplo más patético es la ruta del arroz, pero también el decreto del areteo (para ganado), o la autorización de la importación de papa y cebolla, precisamente cuando estaba saliendo la producción nacional, lo que obligó a los productores a dejar arruinar su producto”, afirmó.

Chaves agregó que el gobierno de Chaves no solo ha tratado de golpear la agricultura, sino también la dignidad de las personas y el vínculo con los cultivos.

La aspirante a vicepresidenta también señaló que, en un eventual gobierno liberacionista, el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) del Consejo Nacional de la Producción (CNP) dejará de atrasar tanto los pagos a los productores, que hoy reciben sus pagos meses después de haberle entregado el producto al Estado.