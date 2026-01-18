Política

Álvaro Ramos afrontó encuentro con militancia del PLN en el cantón que más problemas le dio; denuncia presiones de la alcaldía para frenar actividad

En un salón de eventos privado, en el distrito de San Pedro, en San Ramón, se reunieron algunas decenas de simpatizantes para escuchar el mensaje del candidato liberacionista

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
17/01/2026/ Encuentro de Álvaro Ramos con militancia de PLN de San Ramón durante campaña presidencial / elecciones 2026 / Foto John Durán
Álvaro Ramos tuvo un encuentro con la militancia del PLN en San Ramón, exactamente un mes después de haber logrado realizar, luego de meses de bloqueo, la asamblea cantonal para renovar estructuras. Foto: (John Durán/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026PLNSan RamónEncuentro cantonalÁlvaro Ramos
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.