Política

Señalan supuesta intimidación de alcaldesa de San Ramón para impedir asamblea del PLN; ella denuncia a regidor liberacionista por presunto acoso

Testimonios describen un clima de represalias del gobierno local contra los colaboradores del PLN, al tiempo que la alcaldesa Gabriela Jiménez denunció por violencia política y acoso sexual al liberacionista que preside el Concejo, quien fue suspendido 4 meses

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
La alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez, denunció de acoso sexual y violencia política a Hermilink Chinchilla, presidente del Concejo Municipal, alegatos rechazados por el jerarca.
La alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez, denunció de acoso sexual y violencia política a Hermilink Chinchilla, presidente del Concejo Municipal, alegatos rechazados por el jerarca. (La Nación/Diseño Canva/Diseño Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Municipalidad de San RamónPLNGabriela Jiménez
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.