Imposibilidad de celebrar asamblea cantonal de San Ramón afectó acceso al financiamiento del PLN

Álvaro Ramos explicó que la imposibilidad de realizar la asamblea cantonal de San Ramón afectó el monto de los créditos disponibles para financiar la campaña del PLN de cara a las elecciones de 2026.

Álvaro Ramos, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), confirmó este martes que la imposibilidad de celebrar la asamblea cantonal de San Ramón afectó el acceso a créditos para financiar la campaña electoral, de cara a las votaciones del 1 de febrero de 2026.

Ramos indicó que tienen un préstamo con el BCT, por un monto “bastante menor” que el obtenido en campañas anteriores. El aspirante no detalló la cifra.

“El banco dijo: yo sí le puedo prestar, pero tiene que ser menos que otras veces, porque vamos a ir evaluando cómo le va con San Ramón”, indicó en una conferencia de prensa celebrada en el Balcón Verde.

Ramos calificó la reducción en el monto como una “afectación que causó la asamblea de San Ramón”.

La agrupación verdiblanca tiene pendiente que el órgano se reúna para poder completar el proceso de renovación de estructura, requisito fundamental para acceder a la deuda política, según ha reiterado el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Noticia en desarrollo...