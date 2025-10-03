Política

PLN suspende asamblea cantonal de San Ramón por afectación de lluvias

Secretario general Miguel Guillén informó que la dirigencia ramonense pidió reprogramar, debido a que varios distritos tienen problemas de comunicación vial

Por Aarón Sequeira
El exdiputado Edgardo Araya ha sido uno de los dirigentes que más activamente ha participado en la convocatoria de delegados de la asamblea cantonal de San Ramón.
El exdiputado Edgardo Araya, dirigente ramonense, indicó que hay problemas para que delegados de Zapotal y Piedades Sur de San Ramón puedan llegar el sábado a la asamblea, así como el cierre de Cambronero. (Lucía Astorga/La Nación)







Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.