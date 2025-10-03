PLN suspende asamblea cantonal de San Ramón por afectación de lluvias

El exdiputado Edgardo Araya, dirigente ramonense, indicó que hay problemas para que delegados de Zapotal y Piedades Sur de San Ramón puedan llegar el sábado a la asamblea, así como el cierre de Cambronero.

Un nuevo intento de realizar la asamblea cantonal del Partido Liberación Nacional (PLN) en San Ramón se truncó, pues la cita que se había previsto para este sábado fue cancelada, debido a las fuertes lluvias que han afectado ese cantón.

Así lo informaron, por separado, el jefe de la campaña de Álvaro Ramos, Álvaro Ramírez; el secretario general de Liberación, Miguel Guillén, y el exdiputado y asambleísta Edgardo Araya Pineda.

“Estamos dialogando con los diferentes actores para lograr resolver la actualización de las estructuras. Hay tiempo, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) lo ha dicho. Este sábado no se va a poder hacer, porque ha habido fuertes lluvias y hay pronóstico de aguaceros para el sábado. Consideramos que no es un día adecuado”, dijo Ramírez.

Liberación ha intentado realizar esa asamblea 11 veces, como parte del mandato legal de renovación de estructuras, sin que lo haya logrado. Esta vez, la suspensión se da de previo, pero en esas 11 ocasiones se mantuvo la convocatoria, pero no se logró realizar la asamblea por falta de cuórum.

Todos los partidos deben renovar sus estructuras partidarias, pues es un requisito para acceder al financiamiento estatal. De no lograr esa asamblea, al final de las elecciones 2026, Liberación no podría cobrarle al Estado sus gastos electorales.

Miguel Guillén añadió que la dirigencia ramonense había solicitado reprogramar porque se prevé un nuevo temporal fuerte en la zona, para el fin de semana, por lo que el comando de campaña está analizando cuáles acciones tomará para reprogramar la realización de la asamblea cantonal.

El delegado y exdiputado Edgardo Araya Pineda puntualizó que está cerrado por Cambronero, además de que hay problemas por Zapotal, así como Piedades Sur, lo que hace imposible que algunos delegados lleguen a la asamblea este sábado.

Se trata de la asamblea más complicada que han afrontado en los últimos años los dirigentes liberacionistas, por una confrontación entre la nueva dirigencia liderada por Álvaro Ramos y los jefes liberacionistas locales.

El sábado 13 de setiembre, el candidato presidencial, Álvaro Ramos, confirmó que hubo dirigentes locales que exigieron evitar que Miguel Guillén obtuviera una candidatura a la diputación.

Sin embargo, Ramos dijo en ese momento, a la prensa, que él no cederá a chantajes ni extorsiones y enfatizó que los delegados del cantón tienen una responsabilidad con el pueblo que representan.

La Asamblea Nacional del PLN intentó elegir solventar el problema, al nombrar los delegados ramonenses durante una sesión de ese órgano, que es la máxima autoridad partidaria, pero el TSE rechazó esa salida y dijo que es la asamblea cantonal la que debe elegir sus representantes.

Uno de los últimos intentos de realizar la cita se dio el 6 de setiembre, cuando llegaron 39 de los 54 delegados necesarios para celebrar la asamblea cantonal liberacionista.

Por ahora, no hay una fecha prevista para la nueva convocatoria de esa asamblea.