Álvaro Ramos llama a votar para reducir el abstencionismo: ‘Vote, por quien sea’

Álvaro Ramos, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), lanzó este martes un llamado a votar en las elecciones nacionales del 1.° de febrero de 2026 para reducir el abstencionismo, por encima de pedir apoyo para su tendencia. “Vote, por quien sea”, aseveró.

“Hoy, mi principal preocupación, viendo el nivel de indecisos, el potencial nivel de abstencionismo, hoy sentí que el llamado principal —más que votar por nosotros— es: siga reflexionando, siga meditando, pero vote. Convénzase de que hay que ir a votar; ese es el principal llamado”, externó el verdiblanco.

“Nosotros aceptamos que haya indecisos, si están evaluando entre varias opciones (…). Lo que no podemos permitir es que el indeciso se convierta en abstencionista”, destacó.

Advirtió de que, si el abstencionismo crece, también “se va a fortalecer el grupo que no cree en la democracia” y que “deja de participar en otros espacios del tejido social de Costa Rica”. Igualmente, dijo estar convencido de que su tendencia irá “a la gran final política” y que será una opción para los costarricenses.

Ramos dijo estar convencido de ser la mejor opción para gobernar el país, y que ese trabajo de convencimiento lo tendrá que hacer a partir de enero. “Invitamos al costarricense a que vote. Lo más importante es que voten, que se decidan”, reiteró.

Señaló la importancia de aprovechar la temporada navideña como un “periodo de reflexión” y de toma de decisiones sobre la alternativa que mejor se adecúa a las prioridades de cada persona y al rumbo que desean que siga el país.

Ramos apuesta a los ‘grandes debates nacionales’

En cuanto a los resultados de las encuestas, que lo ubican en segundo lugar detrás de Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano (PPSO), pero sin sacar una gran ventaja del tercer y cuarto lugar, Ramos alegó que “ha habido pocos espacios de índole nacional para mostrar qué es lo que genuinamente nos diferencia de los demás”.

Argumentó que esos espacios se presentarán en enero y son los “grandes debates nacionales”, los televisados. Indicó que, en sus participaciones, enfatizará en la nueva versión del Partido Liberación Nacional (PLN), asegurando haber cumplido su promesa de renovar a la agrupación política, a un “costo alto”, debido a la resistencia de algunas facciones dentro de la organización partidaria.

“A mí mucha gente me propuso construir un vehículo personalista, pero cuando yo estudiaba cómo se perserva una democracia y cómo se destruye, un tema recurrente es que si usted se sale de un partido organizado, formal y fuerte, para construir un vehículo personal, contribuye a destruir a la democracia”, explicó sobre su decisión de competir bajo la bandera verdiblanca.

Agregó que sea cual sea el resultado del proceso electoral, aceptará “la decisión que la gente tome democráticamente”.