Álvaro Ramos acusa al gobierno de bloquear la construcción del nuevo hospital de Limón

Álvaro Ramos denunció un 'libreto' del gobierno en contra de los proyectos de hospitales de la CCSS.

El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, acusó este domingo al gobierno de Rodrigo Chaves de bloquear la construcción del nuevo hospital de Limón.

“Nos causa profunda tristeza lo ocurrido con el hospital de Limón, pero no nos sorprende. Es de libreto. Este gobierno, una y otra vez, ha recurrido a todas las artimañas y trucos para negar a la población los hospitales que tanto ansían”, dijo Ramos, quien fue presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a principios de la actual administración.

El candidato explicó que con el Max Peralta de Cartago ocurrió lo mismo: “Van dejando que las cosas caminen y a última hora tiran una sorpresa para dificultar que se concreten los hospitales. No es justo, costarricenses. Esos hospitales tenían años preparándose, se buscan los terrenos, se aseguran que tengan todos los permisos, se consigue el dinero, se planifica con cuidado y luego llega un gobierno caprichoso y lo detiene”.

El liberacionista aseguró que priorizaría la construcción del Tony Facio y del Max Peralta. Además, agregó que priorizarán las clínicas y los ebáis, “porque la plata sí está, los recursos están, lo que falta es la voluntad política”.

Este medio remitió consultas a Casa Presidencial al respecto.

¿Nuevo Tony Facio?

En febrero del 2018, la Costarricense de Seguro Social (CCSS) incluyó la obra en su portafolio de obras, tras un acuerdo tomado por su Junta Directiva. Este hospital fue intervenido por la CCSS en junio de 2013 tras múltiples quejas de los vecinos de la zona por los problemas de calidad en los servicios.

En enero del 2022, la CCSS había declarado de interés público un terreno de 19 hectáreas, en el distrito de Matama, en el cantón Central de Limón, donde está previsto levantar el edificio.

Sin embargo, en marzo del 2023, la Junta Directiva de la Caja acordó, de manera unánime, suspender todos los proyectos del Portafolio de Inversiones Institucional cuyo proceso constructivo no haya iniciado.

En febrero del 2025, un informe del gerente financiero, Gustavo Picado Chacón, confirmó que hay recursos para el proyecto del nuevo Hospital Tony Facio, en Limón, por ¢225.000 millones.

En marzo del 2024, la CCSS aseguró que el nuevo Tony Facio estaría listo a finales del 2027 y lo incluyó en su lista de obras prioritarias, junto con el Geriátrico, el hospital de Golfito y el hospital de Guápiles.

En una entrevista con La Nación, en mayo del 2025, la alcaldesa de Limón, Ana Matarrita, dijo esperar que la adjudicación ocurriera en 2025, pero dijo que era “irresponsable” dar una fecha sobre cuándo podría estar construido y listo. Matarrita llegó al poder por el Partido Unidos Podemos (UP), sin embargo, ahora hace campaña a la candidata oficialista, Laura Fernández