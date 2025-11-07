Política

Álvaro Ramos cambia a su jefe de campaña

Hasta ahora su campaña era comandada por Álvaro Ramírez, quien también es candidato a diputado en el primer lugar de San José

Por Sebastián Sánchez
Asamblea Liberación Nacional
Álvaro Ramos cambia a su jefe de campaña. Ahora el puesto lo tendrá Cesar Rodríguez Barrantes. (Alonso Tenorio/Atenorio)







