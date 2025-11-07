Álvaro Ramos cambia a su jefe de campaña

El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, cambió a su jefe de su campaña, según anunció la noche de este jueves.
La jefatura ahora estará en manos de César Rodríguez Barrantes, educador con formación en Derecho y Comunicación. El 16 de octubre, el profesional publicó en Facebook que en dos semanas dejaría su colegio y su vida tranquila en las montañas de Hojancha, Guanacaste.
El puesto de jefe de campaña lo ejercía Álvaro Ramírez, candidato a diputado en el primer lugar de la papeleta por San José.
El nuevo líder participó activamente en la campaña presidencial del 2014 en la jefatura de eventos masivos. Además, según el comunicado emitido, Rodríguez ha dirigido ONGs y centros educativos. El PLN agregó que ha laborado evaluando políticas públicas y liderando equipos en medios de comunicación.
“Esta ampliación nos permite avanzar con más orden y velocidad. César Rodríguez Barrantes asegurará la coordinación y el alto desempeño de todos los equipos; Álvaro Ramírez consolidará alianzas con sectores”, declaró el candidato liberacionista.
Ramírez ahora será el coordinador Nacional de Políticas y Alianzas, que se encargará de la “política pública y alianzas estratégicas para viabilizar el Plan Costa Rica que Resuelve”.