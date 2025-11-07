Álvaro Ramos cambia a su jefe de campaña. Ahora el puesto lo tendrá Cesar Rodríguez Barrantes.

El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, cambió a su jefe de su campaña, según anunció la noche de este jueves.

La jefatura ahora estará en manos de César Rodríguez Barrantes, educador con formación en Derecho y Comunicación. El 16 de octubre, el profesional publicó en Facebook que en dos semanas dejaría su colegio y su vida tranquila en las montañas de Hojancha, Guanacaste.

El puesto de jefe de campaña lo ejercía Álvaro Ramírez, candidato a diputado en el primer lugar de la papeleta por San José.

Álvaro Ramírez nombró a Cesar Rodríguez (derecha) como su nuevo jefe de campaña. (Tomada de Facebook/Tomada de Facebook)

El nuevo líder participó activamente en la campaña presidencial del 2014 en la jefatura de eventos masivos. Además, según el comunicado emitido, Rodríguez ha dirigido ONGs y centros educativos. El PLN agregó que ha laborado evaluando políticas públicas y liderando equipos en medios de comunicación.

“Esta ampliación nos permite avanzar con más orden y velocidad. César Rodríguez Barrantes asegurará la coordinación y el alto desempeño de todos los equipos; Álvaro Ramírez consolidará alianzas con sectores”, declaró el candidato liberacionista.

Ramírez ahora será el coordinador Nacional de Políticas y Alianzas, que se encargará de la “política pública y alianzas estratégicas para viabilizar el Plan Costa Rica que Resuelve”.