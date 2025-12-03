Política

Encuesta del CIEP: Laura Fernández sube al 30% de apoyo; indecisos están en 45% y Álvaro Ramos en 8%

Les siguen Ariel Robles y Claudia Dobles en la intención de voto

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
Candidatos presidenciales
Laura Fernández encabeza la intención de voto, seguida por Álvaro Ramos, Ariel Robles y Claudia Dobles. (La Nación/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Encuesta del CIEPCIEPEncuestasElecciones 2026
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.