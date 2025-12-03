Encuesta del CIEP: Laura Fernández sube al 30% de apoyo; indecisos están en 45% y Álvaro Ramos en 8%

La más reciente encuesta del CIEP expone que Laura Fernández Delgado, candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), concentra el mayor respaldo entre las personas decididas a votar, con un 30% de intención, cinco puntos porcentuales más que los vistos en octubre. En tanto, los indecisos se mantienen como el grupo más numeroso, con un 45%, aunque la cifra bajó en diez puntos porcentuales.

Luego, aparece Álvaro Ramos Chaves, del Partido Liberación Nacional (PLN), con un 8%, seguido por diputado Ariel Robles Barrantes, del Frente Amplio (FA) con 5%, y la exprimera dama Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), con 4%.

El resto de los contrincantes aparecen por debajo del margen de error (2,3 puntos porcentuales).

Natalia Díaz Quintana (Unidos Podemos), Eli Feinzaig Mintz (Partido Liberal Progresista, PLP), Fabricio Alvarado Muñoz (Nueva República), y Juan Carlos Hidalgo (Partido Unidad Social Cristiana, PUSC) tienen, respectivamente, un 1%

Mientras tanto, Luz Mary Alpízar Loaiza (Partido Progreso Social Democrático), José Aguilar Berrocal (Avanza) y Fernando Zamora Castellanos (Partido Nueva Generación), reciben, cada uno, un 0,1% de apoyo.

Por su parte, el 2% de los consultados dijo que anulará su voto y el 0,6% que votará en blanco.

Fue una encuesta tipo panel

El Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica (UCR), difundió la encuesta la mañana de este miércoles, dos meses antes de que los costarricenses acudan a las urnas, el 1.° de febrero del 2026.

Estos datos se basan en 1.759 entrevistas telefónicas realizadas entre el 19 y el 26 de noviembre a ciudadanos de todo el país. Se trata de un estudio tipo panel, que procuró entrevistar al mismo grupo de personas de la encuesta de octubre para observar sus cambios en el comportamiento.

“Este tipo de estudios es especialmente útil en contextos y poblaciones con alta incertidumbre y preferencias electorales débiles, donde la ocurrencia de cambios abruptos de actitudes, preferencias o comportamientos es altamente probable”, detalla el sitio web del CIEP.

El panel partió con 3.003 personas en octubre, pero 1.264 decidieron no ser encuestados en noviembre.

Algunos datos podrían ser distintos, sobre todo el de indecisos

El CIEP advirtió al semanario Universidad de que, por el tipo de encuesta, algunos datos podrían ser distintos, sobre todo la cifra de personas indecisas.

Por otra parte, la modalidad panel permitió determinar que un 22% de los consultados en octubre ahora apoyan a otro candidato o se sumaron a los indecisos. Además, un 30% se salió de los indecisos y ahora sí apoya una candidatura.

En contexto

Fernández también resultó en primer lugar en la encuesta anterior publicada en octubre. En ese momento ella tenía un 25%, seguida de Ramos, que presentaba un 7%, y de Dobles y Robles, con un 3% cada uno. En ese momento los indecisos registraban un 55%.

Anteriormente, en la encuesta de setiembre, Fernández también encabezaba el apoyo, con un 12%.

Esta información está en desarrollo