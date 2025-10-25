Política

Comienza la carrera por los fondos de campaña: estas son las opciones de financiamiento para los partidos políticos

Pese al abanico de opciones disponibles, los partidos políticos no cuentan con una base uniforme que les permita salir en condiciones equitativas

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
El gobierno de Rodrigo Chaves lanza una campaña sistemática contra el TSE que alista todo el material para organizar unas nuevas elecciones en Costa Rica.
Las limitaciones que presentan las modalidades de financiamiento público, obligan a los partidos políticos a buscar ingresos privados para cubrir los gastos de campaña. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Financiamiento de partidos políticosElecciones 2026TSE
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.