Política

Elecciones 2026: TSE llama a priorizar el debate de los problemas nacionales, en lugar de ‘avivar las llamas de la ira’

El presidente Rodrigo Chaves participó en la sesión solemne de convocatoria a las elecciones nacionales de 2026

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
Sesión Solemne de Convocatoria a Elecciones Nacionales 2026
El TSE convocó oficialmente a elecciones, durante una sesión solemne en la que participó el presidente de la República, Rodrigo Chaves. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026TSEEugenia ZamoraConvocatoria a elecciones
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.