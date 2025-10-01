Política

‘Lo que se le pide al gobierno es apartarse de la disputa político-electoral’, asevera Luis Antonio Sobrado, expresidente del TSE

El comienzo de la campaña política con miras a las elecciones del 2026 enfrenta retos que no se veían en ediciones anteriores

Por Irene Rodríguez
Luis Antonio Sobrado, entrevista
Luis Antonio Sobrado, expresidente del TSE, habló de los desafíos de este periodo electoral y la responsabilidad ciudadana. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







