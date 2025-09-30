Filas interminables en el TSE: costarricenses corrieron a sacar cédula antes del cierre del padrón para elecciones 2026

Decenas de personas abarrotaron las oficinas del TSE este martes, último día para realizar trámites relacionados con el padrón electoral. Foto: Rafael Pacheco Granados

Este martes 30 de setiembre se vivió una alta afluencia de personas en la sede central del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), pues era el último día para solicitar la cédula de identidad o realizar cambios en el domicilio electoral, antes del cierre del padrón que quedará vigente para las elecciones nacionales de febrero de 2026.

La Nación constató largas filas en las oficinas del Registro Civil, donde personas de todas las edades, en especial jóvenes, aguardaban su turno para completar los trámites.

El padrón electoral es la lista definitiva de ciudadanos habilitados para votar y, por ley, se cierra cuatro meses antes de los comicios.

De acuerdo con el TSE, el horario de atención de este martes se amplió hasta las 5 p. m. para atender la alta demanda.

