Filas interminables en el TSE: costarricenses corrieron a sacar cédula antes del cierre del padrón para elecciones 2026

TSE amplió la atención hasta las 5 p. m. de este martes, previo al cierre definitivo del padrón que definirá quiénes podrán votar en las elecciones nacionales del 2026

Por Cristian Mora
Gerardo Abarca Guzmán, director general a.i. del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos
Decenas de personas abarrotaron las oficinas del TSE este martes, último día para realizar trámites relacionados con el padrón electoral. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







