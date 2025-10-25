PLN inició proceso para expulsar asambleístas de San Ramón

En más de diez ocasiones, sin éxito, el PLN intentó realizar la asamblea cantonal en San Ramón. En ninguno de los intentos se alcanzó el quorum necesario. Foto:

El Partido Liberación Nacional (PLN) inició el proceso formal para expulsar a los delegados de San Ramón que no han asistido a las convocatorias de la asamblea cantonal.

Así lo confirmó a La Nación Álvaro Ramírez, jefe de la campaña del candidato presidencial verdiblanco Álvaro Ramos.

“Son aproximadamente unas 40 personas. Es un proceso que lleva adelante más bien el Tribunal de Ética (del PLN)”, dijo Ramírez, quien también es candidato a diputado en el primer lugar por San José.

“Hay es un incumplimiento del estatuto y al tribunal le corresponde justamente velar que se cumplan las normas. Y este es un tema claro de violación de esas normas. Entonces, lo que hay es un proceso disciplinario, es la aplicación de un proceso disciplinario para sustituir delegados cantonales que no asisten a la asamblea”, explicó Ramírez.

Por su parte, el Tribunal de Ética y Disciplina del PLN emitió un comunicado indicando que el proceso está en curso y que “las notificaciones han sido efectuadas por profesionales debidamente designados, en estricto cumplimiento de sus funciones y dentro de los plazos y formalidades que rigen los procedimientos éticos internos”.

Además, aclaró que “ningún otro órgano del partido, ni la campaña electoral, tiene jurisdicción o intervención en estos procesos, los cuales se tramitan con independencia, confidencialidad y respeto al debido proceso”.

La renovación de la estructura en San Ramón es fundamental para el PLN, pues el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le advirtió que no podrá recibir dinero de la contribución estatal, mientras no complete el nombramiento de las autoridades y los delegados del comité cantonal ramonense.

Si bien el TSE le dio luz verde al PLN para participar en las elecciones nacionales, presentando sus candidatos a presidente y diputados, la resolución plantea un problema en términos de acceso al financiamiento electoral. La agrupación no podría pedir el reembolso de los recursos que invierta en campaña hasta que no resuelva esa situación.

Álvaro Ramírez, jefe de campaña del PLN (al centro), acompañó al secretario general, Miguel Guillén; y a la tesorera del partido, Annie Saborío, durante el undécimo intento fallido de convocatoria de la asamblea cantonal de San Ramón. Foto: (Lucía Astorga/La Nación)

¿Qué dice Ramírez sobre el financiamiento?

Álvaro Ramírez aseguró que el financiamiento del partido no se ve afectado por la situación de San Ramón.

Insistió en que el acceso a estos recursos está garantizado una vez que el partido actualiza su estructura interna. “Hay suficiente tiempo para que el partido actualice su estructura”, sin comprometer los fondos, recalcó.

Negó, de igual forma que hubiesen tenido problemas para acceder a financiamiento bancario.

“No, los partidos, en este momento, apenas están gestionando ante los bancos las posibilidades de crédito bancaria y nosotros estamos en ese proceso, igual que los demás partidos políticos. Y como le digo, el acceso a la deuda no está en riesgo“, dijo el verdiblanco.

Según Ramírez, el PLN tiene tiempo suficiente para renovar la estructura en San Ramón, pues la liquidación de gastos deberán presentarla al TSE hasta junio del 2026, si la agrupación pasa a segunda ronda.