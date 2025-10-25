Política

PLN inició proceso para expulsar asambleístas de San Ramón

Se trata de unas 40 personas, quienes no han asistido a las asambleas convocadas para renovar la estructura cantonal. Liberación debe hacer esa reestructuración para acceder a deuda política

Por Sebastián Sánchez
PLN se queda corto otra vez: sin cuórum en asamblea cantonal de San Ramón
En más de diez ocasiones, sin éxito, el PLN intentó realizar la asamblea cantonal en San Ramón. En ninguno de los intentos se alcanzó el quorum necesario. Foto: (Lucía Astorga/La Nación)







