TSE previene a campaña de Laura Fernández por omitir información sobre financistas de ¢454 millones

El TSE giró prevenciones al partido Pueblo Soberano, de la candidato presidencial Laura Fernández, por no presentar reportes sobre la colocación de certificados de cesión utilizados para financiar su campaña. Foto: Marvin Caravaca

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) previno en dos ocasiones al partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), de la candidata Laura Fernández, por no detallar quiénes adquirieron ¢454 millones en certificados de cesión de deuda política.

La agrupación incumplió su obligación de presentar los reportes de la colocación de bonos, correspondientes a los meses de octubre y noviembre del 2025, que le permiten al TSE identificar a las personas y entidades bancarias que están financiando la campaña de Fernández.

Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, confirmó a La Nación que, aunque el partido chavista reportó ingresos por ¢454 millones en el Estado de Resultados Integrales de octubre y noviembre, los informes presentados no incluyen el reporte correspondiente, una “situación que no se ajusta a los parámetros de cumplimiento recogidos en el entramado normativo vigente”.

Estos certificados, según el TSE, son un mecanismo de financiamiento electoral que permite a los partidos políticos recibir recursos por adelantado, antes de las elecciones, a cambio de ceder parcial o totalmente el derecho a los montos que podrían recibir una vez concluido el proceso electoral por concepto de contribución estatal.

Estos solo pueden ser adquiridos por personas físicas nacionales, medios de comunicación y entidades bancarias, como un instrumento de garantía para que posteriormente puedan aspirar a su canje ante el Ministerio de Hacienda.

Consultada por este diario, la presidenta del PPSO, Mayuli Ortega, aseguró que, de acuerdo con la Tesorería Nacional de la agrupación, los reportes “no han podido ser presentados ante el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, debido a que todavía los inversionistas están pendientes de presentar los formularios y demás documentos para reclamar los certificados”.

No obstante, cuando se le preguntó que si podía decir quiénes eran esos inversionistas y que cuándo van a presentar la información. Alegó que el “problema es que estamos saturados de trabajo” y cortó la comunicación.

Tampoco precisó cuáles son esos formularios o documentos pendientes de presentación por parte de los inversionistas.

Prevenciones

Mediante las prevenciones N.° PREV-DFPP-0201-2025 y N.° PREV-DFPP-0210-2025, el TSE recordó a Pueblo Soberano que el Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos establece, en su artículo 27, que la tesorería de la agrupación debe aportar mensualmente una copia simple y actualizada del registro de endosos nominativos de la colocación de esos certificados.

Además, la normativa exige que el reporte debe especificar elementos como la fecha de colocación del certificado, el monto facial, el nombre del tenedor, el número de cédula, el motivo de la colocación (venta, garantía o pago a medios), el número de transacción (depósito, factura o contrato), entre otros.

“A la fecha, este órgano técnico se encuentra a la espera de la remisión de la información solicitada en ambas prevenciones, cuyo plazo se encuentra en curso”, indicó Ronald Chacón, en un correo electrónico.

El TSE otorgó al partido chavista un plazo hasta el 5 de enero del 2026 para atender la prevención correspondiente al mes de octubre, la cual fue notificada el 10 de diciembre anterior. En cuanto a la prevención del mes de noviembre, concedió un plazo de diez días hábiles contados a partir de la notificación del oficio, que ocurrió el 22 de diciembre.

De no presentar los reportes correspondientes a la colocación de certificados de cesión, el Tribunal advirtió a la tesorería de Pueblo Soberano que la omisión acarrea consecuencias penales de dos a cuatro años de prisión, según lo establece el artículo 276 del Código Electoral.