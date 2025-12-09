TSE desmiente comunicado de Pueblo Soberano sobre miembros de mesa

El comunicado del PPSO fue firmado por la presidenta de la agrupación, Mayuli Ortega.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) calificó de incorrectas las afirmaciones del Partido Partido Pueblo Soberano (PPSO), el cual asegura haber afrontado inconsistencias y problemas en la inscripción y capacitación de miembros de mesa en la Plataforma de Servicios de Partidos Políticos (PSPP).

El TSE desmintió públicamente los señalamientos y negó que su plataforma haya presentado fallos. La institución afirmó que el sistema —utilizado desde el 2016— “ha funcionado con normalidad” durante todo el proceso y que ninguno de los otros 24 partidos ha reportado problemas.

“Además, realizaremos reforzamientos presenciales para las personas que no hayan podido llevar la capacitación virtual o tengan dudas con respecto a algún tema, no porque se acogiera una petitoria del partido, sino porque estaba previsto desde la construcción del plan de trabajo que tiene cada asesor electoral previo a la salida a cantón”, aclaró el TSE.

Según el TSE, en la reunión del 5 de diciembre con representantes del PPSO, se les informó de que no existe registro de incidentes y se les pidió detallar los casos para analizarlos individualmente. También, señaló que las nóminas propuestas por el Partido Pueblo Soberano de forma física presentaron inconsistencias, que les fueron señaladas y cuya subsanación ya fue presentada.

En un comunicado del 6 de diciembre, firmado por la presidenta del PPSO, Mayuli Ortega, se afirmó que el sistema del TSE presentó “incongruencias” entre la información procesada por la plataforma del Tribunal y la reportada por el partido, y que esa situación provocó confusión en los procesos de capacitación y juramentación.

Agregó que, durante una audiencia solicitada por la agrupación, el Tribunal habría aceptado estos problemas, así como habilitar capacitaciones presenciales, ampliar fechas de capacitación y entregar previamente el material.

Además, el PPSO señaló que el TSE se comprometió a entregar un informe definitivo sobre las supuestas inconsistencias el lunes 8 de diciembre, tras lo cual el partido definiría nuevas acciones para garantizar la participación de sus miembros de mesa.

Fundación Omar Dengo no participará en conteo de votos

El TSE recordó que la relación con la Fundación Omar Dengo (FOD) se rige por un convenio de cooperación firmado en el 2015 exclusivamente para fines pedagógicos.

Sin aludir al PPSO, el tribunal explicó que “circula en plataformas digitales la afirmación falsa de que la FOD fue “contratada” para participar en el conteo de votos o en la transmisión de resultados electorales. Esto es falso. La FOD no participa ni ha participado en ninguna parte del proceso electoral relacionada con conteo de votos, escrutinio, transmisión de datos o procesamiento de actas.

"Su participación está limitada a proveer la plataforma virtual en la cual se imparte la capacitación electoral diseñada por el TSE“.

La candidata a una diputación por Limón del PPSO, Kattia Calvo Cruz, sí afirmó en sus redes sociales que el TSE contrató a la Fundación Omar Dengo. Incluso, sugirió un supuesto sabotaje contra su partido.

Un reportaje de este diario reveló que Calvo asistió a actos político-electorales mientras estaba incapacitada en el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y cobraba el 100% del salario.

La candidata a diputada por Limón del PPSO, Kattia Calvo, en sus redes sociales. (Captura/Captura)

El Tribunal aclaró además que el se curso virtual para auxiliares electorales y miembros de mesa, que realiza en alianza tecnológica con la Fundación Omar Dengo (FOD), funciona con normalidad.

Únicamente reportan un incidente el 2 de diciembre, causado por una falla externa del proveedor Microsoft Azure y resuelto ese mismo día. La institución enfatizó que la FOD no participa en conteo de votos, transmisión de resultados ni procesamiento de actas, y que su colaboración con el TSE se limita a proveer la plataforma para los cursos virtuales.