INS solo apercibió a candidata a diputada que asistió a actos políticos durante incapacidad

Kattia Calvo asistió a eventos proselitistas después obtener licencias para ausentarse de sus labores por una cirugía

Por Sebastián Sánchez
INS apercibió a la funcionaria del Inamu y candidata a diputada del PPSO, Kattia Calvo, por asistir a actividades político-electorales durante su incapacidad.
El INS apercibió a la funcionaria del Inamu y candidata a diputada del PPSO, Kattia Calvo, por asistir a actividades político-electorales durante una incapacidad médica. Foto: (Canva/Foto tomada de redes)







