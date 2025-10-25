INS solo apercibió a candidata a diputada que asistió a actos políticos durante incapacidad

El INS apercibió a la funcionaria del Inamu y candidata a diputada del PPSO, Kattia Calvo, por asistir a actividades político-electorales durante una incapacidad médica. Foto:

El Instituto Nacional de Seguros (INS) apercibió a Kattia Calvo por asistir a actividades político-electorales mientras se encontraba incapacitada y percibía el 100% de su salario.

Calvo es candidata a diputada del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO) en el cuarto lugar en la papeleta por Limón, y labora como asesora en el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).

A mediados de agosto pasado, el INS realizó una investigación interna —a raíz de una denuncia confidencial— y “logró determinar que la funcionaria participó en actividades político-electorales durante un periodo en el que se encontraba con incapacidad laboral”.

Sin embargo, resolvió solo apercibirla. Alegó que “se procedió con el apercibimiento correspondiente, conforme a lo establecido en el numeral 233 del Código de Trabajo, el cual regula las obligaciones del trabajador durante los periodos de incapacidad".

El Inamu por su parte, anunció el martes pasado que abrió una investigación preliminar contra Calvo por esos hechos.

El caso

Ese anuncio lo hizo luego de que La Nación revelara que Calvo asistió a dos asambleas partidarias, una el 10 de agosto y otra el 7 de setiembre, durante un periodo de dos meses en que se ausentó de sus labores para recuperarse de una cirugía. La incapacidad se la concedió el INS.

En ambos casos, la política subió fotografías a sus redes sociales, tanto en el acto de ratificación de Laura Fernández en la candidatura presidencial, como en la elección de aspirantes a diputado.

Según información remitida por el Inamu, Calvo obtuvo cuatro licencias que se extendieron del 24 de julio al 29 de setiembre. Luego, gestionó dos incapacidades más del 1.° al 13 de octubre.

De acuerdo con la aseguradora estatal, un trabajador incapacitado queda inhabilitado para el desempeño de cualquier actividad, pública o privada, en cualquier horario, dentro o fuera del país, así como de prácticas académicas, educacionales, físicas o recreativas.

Entre tanto, Calvo defendió su participación: “Yo le informé a mi cirujano, todo el mundo sabía. El mismo INS tiene conocimiento, que me mandó una nota de apercibimiento recordándome a qué actividades podía y a cuáles no”, explicó.

Adujo además que su asistencia se limitó a postular su nombre y a ejercer su derecho a elegir y ser electa, cumpliendo con las indicaciones de su médico, y que permaneció, en todo momento, sentada en una silla de ruedas.

“El cirujano que me ve en el INS me dijo: ‘Tenga los cuidados pertinentes, que el reglamento ha cambiado, se les permite ir al supermercado, hacer cosas que tienen que hacer estrictamente personales, cuestiones judiciales, bancarias, ese tipo de cosas que uno tiene que hacer personalmente’. Y obviamente postular mi nombre y hablarle a la asamblea era lo que tenía que hacer personalmente”, detalló.