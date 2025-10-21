Candidata a diputada asistió a actos políticos mientras cobraba salario por incapacidad en el Inamu

Una candidata a diputada asistió a actos político-electorales mientras estaba incapacitada en el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y cobraba el 100% del salario.

Se trata de la funcionaria Kattia Calvo Cruz, aspirante en el cuarto lugar de papeleta por Limón del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO) y quien labora como asesora en el Inamu. Ella se incapacitó por el INS debido a una lesión ocurrida durante una gira laboral por su provincia.

La funcionaria del Inamu, Kattia Calvo, junto a Laura Fernández en una asamblea del PPSO el 10 de agosto. (Kattia Calvo/Captura de Facebook)

De acuerdo con el Instituto Nacional de Seguros (INS), un trabajador incapacitado queda inhabilitado para el desempeño de cualquier actividad, pública o privada, en cualquier horario, dentro o fuera del país, así como de prácticas académicas, educacionales, físicas o recreativas.

El incumplimiento del reposo "representa una violación a los principios de buena fe de un contrato laboral y se considera un abandono injustificado de las prestaciones sanitarias", agregó la aseguradora estatal. La única excepción se produce cuando el médico recomiende una actividad, como parte del tratamiento, y esta es anotada en el expediente clínico.

En el caso de la candidata a diputada de Pueblo Soberano, ella asistió a dos asambleas partidarias, una el 10 de agosto y la otra el 7 de setiembre. En ambos casos, subió fotografías a sus redes sociales, tanto en el acto de ratificación de Laura Fernández en la candidatura presidencial como en la elección de aspirantes a diputado.

Según información remitida por el Inamu, Kattia Calvo se encontraba incapacitada en esas fechas por el Instituto Nacional de Seguros (INS), pues obtuvo cuatro licencias que se extendieron durante dos meses del 24 de julio al 29 de setiembre. Luego, obtuvo dos incapacidades más del 1.° al 13 de octubre.

La funcionaria del Inamu, Kattia Calvo, en una asamblea de Pueblo Soberano donde se ratificó a Laura Fernández como candidata presidencial. (Captura de Facebook/Captura de Facebook)

En otra publicación en su Facebook, el 10 de setiembre, tres días después de una de las asambleas partidarias, Calvo mostró imágenes de una playa. “La brisa y el agua de mar son la mejor medicina para el cuerpo, el alma y la mente (...) Limón, Dios mío”, escribió. Ese día, también tenía licencia de incapacidad.

Sin embargo, Calvo descartó que ese día se encontrara en Limón; adujo que estaba hospitalizada y que decidió publicar esas fotografías.

La funcionaria del Inamu, Kattia Calvo, fue electa para ocupar el cuarto lugar por el PPSO para una diputación en Limón. (Captura de Facebook/Captura de Facebook)

Fotografía de la Asamblea del PPSO el 7 de setiembre. (Kathia Calvo/Captura)

En sus mismas publicaciones en redes sociales, la política explicó que le realizaron un procedimiento quirúrgico tras un accidente laboral en Limón.

“Hace varios meses, mientras estaba en gira de trabajo por mi amado Limón, tuve un accidente y se rompió el 90% de mi tendón de Aquiles. Esa lesión debió ser operada de inmediato. Sin embargo, no lo hicieron así, por lo que la lesión se complicó bastante”, dijo en un posteo del 25 de julio.

Kattia Calvo es candidata en el cuarto lugar para ocupar una diputación por el PPSO. (Captura de Facebook/Captura de Facebook)

En esa ocasión, agradeció a la entonces ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada; al presidente de la República, Rodrigo Chaves; y a Stephan Brunner, quien en ese momento se desempeñaba como vicepresidente, por “estar pendientes” de ella.

Estas incapacidades del INS son cubiertas en su totalidad por el patrono, conforme al convenio vigente, según explicó el Inamu.

Derecho constitucional

Kattia Calvo defendió su participación en las asambleas del Partido Pueblo Soberano durante los días en que estaba incapacitada. “Yo iba a postular mi nombre y el derecho a la participación política es una garantía constitucional, así que ningún reglamento puede estar por encima de eso”, dijo.

“Yo le informé a mi cirujano, todo el mundo sabía. El mismo INS tiene conocimiento, que me mandó una nota de apercibimiento recordándome a qué actividades podía y a cuáles no”, explicó. Según Calvo, su asistencia se limitó a postular su nombre y a ejercer su derecho a elegir y ser electa, cumpliendo con las indicaciones de su médico.

“El cirujano que me ve en el INS me dijo: ‘Tengan los cuidados pertinentes, que el reglamento ha cambiado, se les permite ir al supermercado, hacer cosas que tienen que hacer estrictamente personales, cuestiones judiciales, bancarias, ese tipo de cosas que uno tiene que hacer personalmente’. Y obviamente postular mi nombre y hablarle a la asamblea era lo que tenía que hacer personalmente”. Además, afirmó que, durante las asambleas, permaneció en todo momento en silla de ruedas.

Calvo explicó que el INS le realizó una investigación: “En este momento, no se levantó ninguna denuncia, se me hizo un apercibimiento y a nivel interno de la institución se hizo una investigación preliminar, que por supuesto no la hice yo. Hay jurisprudencia abundante, al respecto, de las personas con discapacidad o incapacitada en el ejercicio de sus derechos constitucionales”.

En cuanto a la publicación de fotos de las playas de Limón, durante su incapacidad, Calvo aclaró que no estuvo físicamente en ese lugar: “Yo no estuve en Limón en esa fecha, estaba internada en el Hospital del Trauma. Que yo suba fotografías de Limón y haga publicaciones de cuestiones de Limón, pues es porque estoy de candidata a la diputación".

Según ella, sus publicaciones no implican que se encuentre físicamente en esos lugares: “Lo que yo publico en las redes sociales no tienen que ver exactamente con lo que estoy haciendo en este momento en este lugar”.

INS tiene sus reglas

Según el Instituto Nacional de Seguros, si una persona no cumple con las recomendaciones médicas o laborales establecidas por el INS, se considera que está aumentando voluntariamente el riesgo para su propia salud.

Además, podría enfrentar consecuencias laborales, ya que el incumplimiento se interpreta como una falta de buena fe y lealtad hacia su empleador y hacia la institución. Entre las posibles sanciones mencionadas, están la suspensión del subsidio económico (como el pago de una incapacidad) u otras medidas contempladas en la normativa del INS.

La incapacidad es un periodo de reposo que forma parte del plan de recuperación efectiva del paciente. Sí es posible que el paciente mantenga ciertas actividades básicas:

Aseo e higiene personal.

Preparación de sus propios alimentos.

Desplazamientos fuera del hogar para realizar gestiones indispensables, como ir al supermercado, la farmacia o asistir a citas médicas.

Pueden realizarse siempre que no interfieran con el proceso de recuperación.