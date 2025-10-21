El País

Candidata a diputada asistió a actos políticos mientras cobraba salario por incapacidad en el Inamu

Participó en eventos políticos después obtener licencias para asegurarse de sus labores por cirugía

Por Sebastián Sánchez

Una candidata a diputada asistió a actos político-electorales mientras estaba incapacitada en el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y cobraba el 100% del salario.








