Política

Pueblo Soberano ratifica fórmula de Laura Fernández para elecciones del 2026

Francisco Gamboa y Douglas Soto la acompañarán como vicepresidentes

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio

La Asamblea Nacional del Partido Pueblo Soberano, ratificó este domingo a la exministra Laura Fernández como candidata presidencial para las próximas elecciones nacionales.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Laura FernándezPueblo SoberanoCandidata chavismoPilar Cisneros
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.