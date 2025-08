TSE cancela credencial de Stephan Brunner como vicepresidente y contradice criterio de Rodrigo Arias

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) canceló este miércoles la credencial de Stephan Brunner Neibig como primer vicepresidente de la República y estableció que Mary Munive Angermüller es la persona que lo sustituye en ese cargo.

En su resolución 5298-E5-2025, el órgano electoral no solo canceló la credencial de Brunner, sino que además enfatizó que el cargo que él ejercía es renunciable, de forma unilateral, y puntualizó que la Asamblea Legislativa no puede rechazarlo, por lo que en criterio del TSE no necesita votarse.

Con la resolución adoptada y explicada por el magistrado Max Esquivel, se contradice el criterio defendido por el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, según el cual la renuncia de Brunner debía “conocerse” en el plenario, en un sentido jurídico, es decir, votarse.

Así lo hicieron los diputados de forma unánime el lunes, cuando 45 legisladores votaron afirmativamente, muchos de ellos bajo protesta, porque alegaron que el criterio de Arias se aparta de lo hecho durante más de 30 años.

“Partiendo del carácter voluntario de la relación de servicio que vincula al funcionario público con el Estado y sus instituciones, se tiene que el cargo de vicepresidente de la República es renunciable, debiéndose considerar que la dimisión a ese puesto es inherente a la libertad (...) la renuncia es un acto unilateral”, determinó el TSE en su resolución y con base en jurisprudencia electoral y criterios de la Procuraduría General de la República.

