Pueblo Soberano completa papeletas chavistas para diputados con asignación de jóvenes en puestos de suplencia

El partido chavista Pueblo Soberano completó la integración de sus papeletas para diputados.

El partido chavista Pueblo Soberano (PPSO) completó este domingo sus papeletas de candidatos a diputados al designar a 12 jóvenes en puestos de suplencia en las siete provincias.

Los jóvenes podrían asumir una candidatura a diputado si alguno de los titulares renuncia antes de la inscripción oficial de las nóminas ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El artículo 50 del Estatuto del Partido Pueblo Soberano establece que la agrupación debe garantizar que al menos el 20% de los integrantes de las papeletas para cargos públicos de elección popular y órganos internos sean jóvenes, respetando además la proporción de género y la alternancia.

No obstante, Carlos Vásquez, delegado suplente por Puntarenas, cuestionó que la designación de los jóvenes en puestos de suplencia cumpla efectivamente con lo establecido en el estatuto.

LEA MÁS: Delegado de Pueblo Soberano que denunció elección de candidatos a diputados chavistas afirma que fue sacado de Asamblea Nacional

Estatuto de Pueblo Soberano obliga a la agrupación a garantizar que los jóvenes tengan una representación del 20% en las papeletas para cargos de elección popular. (Cortesía Pueblo Soberano /Pueblo Soberano)

Alegó que si ninguno de los titulares renuncia antes de que finalice el período de inscripción ante el TSE, entre el 1.° y el 17 de octubre, los jóvenes quedarían marginados de las papeletas, lo que, a su juicio, contraviene el espíritu de la norma.

Al respecto, la presidenta de la agrupación, Mayuli Ortega, aseguró que el partido actuó en consonancia con la disposición estatutaria y argumentó que durante la Asamblea Nacional del 24 de agosto se asignaron a personas jóvenes en puestos titulares, aunque no precisó cuántos en total.

LEA MÁS: Presidenta de Pueblo Soberano defiende a Laura Fernández tras acusar de ‘traición’ a delegados: ‘eso necesita una candidata para ser presidenta’

Mencionó que en la papeleta de San José habrían cuatro jóvenes en propiedad y que también en la nómina de Heredia habrían candidatos que cumplen el criterio de edad, sin brindar una cifra.

Los jóvenes electos para ocupar puestos de suplencia por San José son Jordan Carrillo, María José Castro y Axel Bolaños.

En Alajuela fueron seleccionados Vivian Alvarado y Julio Rodríguez, mientras que en Cartago los elegidos fueron Stephanie Guzmán y Oscar Villalta.

Por Heredia se designó a Jessica Marín, y en Guanacaste a Kevin Orozco y Wendel María Campos. En Puntarenas, los jóvenes elegidos fueron Helmut Mengel y Rachel Palacios.