Política

Pueblo Soberano completa papeletas chavistas para diputados con asignación de jóvenes en puestos de suplencia

El estatuto del partido exige que al menos el 20% de las papeletas para cargos de elección popular estén integradas por jóvenes

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
El partido chavista Pueblo Soberano completó la integración de sus papeletas para diputados.
El partido chavista Pueblo Soberano completó la integración de sus papeletas para diputados. (Cortesía Pueblo Soberano /Pueblo Soberano)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pueblo SoberanoCandidatos a diputadosAsamblea Nacional
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.