Presidenta de Pueblo Soberano defiende a Laura Fernández tras acusar de ‘traición’ a delegados: ‘eso necesita una candidata para ser presidenta’

Mayuli Ortega, presidenta del partido Pueblo Soberano (PPSO), defendió las acusaciones de traición que Laura Fernández, candidata presidencial, lanzó contra los delegados de la agrupación.

Mayuli Ortega, presidenta del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), defendió este domingo que la candidata presidencial de la agrupación, Laura Fernández, calificara de “traición” la decisión de los delegados de elegir a una persona distinta a la propuesta por la cúpula para el quinto puesto de la papeleta de diputados por Alajuela.

Para la dirigente, las palabras de Fernández fueron “una llamada al orden” y una muestra de su “carácter” y “firmeza”. “Eso es lo que necesita una candidata para llegar a ser presidenta”, afirmó Ortega antes de iniciar una nueva Asamblea Nacional del PPSO en el hotel Aurola.

Según la presidenta del partido y candidata a diputada por el cuarto lugar de San José, la reacción de Fernández, durante la Asamblea Nacional del 24 de agosto, respondió a un supuesto “complot contra la Asamblea Nacional” que, aseguró, algunas personas intentaron ejecutar. “Esas personas son traidores”, recalcó, aunque evitó identificarlas.

Ortega alegó que esos militantes habrían incumplido el reglamento de ética y disciplina de la agrupación, así como los acuerdos internos. Incluso afirmó que dentro de la Asamblea Nacional hay personas que estarían respaldando al Partido Acción Ciudadana (PAC).

Consultada por La Nación sobre detalles del supuesto complot, Ortega respondió: “Esas son cosas internas de la asamblea y no creo tenga por qué explicarlas aquí en este momento”. Añadió que, al final de la sesión, podría brindar más información.

Las declaraciones de Fernández contra los delegados quedaron registradas tanto en un acta elaborada por fiscales del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) como en un audio grabado durante la sesión.

Según el documento del TSE, Fernández acusó de “deslealtad” al delegado que ganó el quinto puesto de la papeleta alajuelense, en desacuerdo con el orden definido por la cúpula.

En el audio se escucha a la aspirante presidencial calificar como “traición” la decisión de apoyar a Wilson Jiménez Cordero, quien originalmente ocupaba el noveno lugar en la lista de Alajuela, pero pidió la palabra para postularse al quinto puesto.

En esa posición estaba inscrito Luis Diego Quesada, por lo que fue necesario realizar una votación aparte. Jiménez obtuvo 44 votos frente a los 39 de Quesada, quedándose así con el quinto lugar, mientras que Quesada quedó fuera de la papeleta.

A continuación, el mensaje de Fernández durante la sesión:

“Y ahora ver aquí, al frente de todos nosotros, la traición porque no, yo no encuentro otro nombre. Quería decirle a Don Fernando, al frente de todos sus compañeros asambleístas, que lamento profundamente lo que le pasó. Lo lamento profundamente y me parece a mí que la deshonestidad, si la estamos viendo desde ya, no me imagino cómo será en el futuro Congreso de la República. Piensen bien las decisiones que van a tomar.

“Se lo digo respetuosamente, como candidata a la Presidencia de la República. Que Dios bendiga el resto de la jornada, pero definitivamente ustedes tienen que saber que se están imponiendo egos propios de asambleístas antes que el movimiento rodriguista, antes que la gran meta de sacar 40 diputados, que es lo que ustedes me prometieron a mí y a este movimiento. Así que les hago un llamado al orden, señores, al orden a que lo que le hicieron a este compañero no se repita, porque es verdaderamente vergonzoso haberlo visto en carne propia. Y les digo, deslealtad en una manada de jaguares (palabra ininteligible), gracias”.