Presidenta de Pueblo Soberano defiende a Laura Fernández tras acusar de ‘traición’ a delegados: ‘eso necesita una candidata para ser presidenta’

Mayuli Ortega afirmó que existió un complot de un grupo de representantes de la Asamblea Nacional del partido chavista para afectar la elección de los aspirantes a diputados

Por Lucía Astorga
Mayuli Ortega, presidenta del partido Pueblo Soberano (PPSO), defendió las acusaciones de traición que Laura Fernández, candidata presidencial, lanzó contra los delegados de la agrupación.
