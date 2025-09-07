Política

Delegado de Pueblo Soberano que denunció irregularidades en elección de candidatos a diputados afirma que fue sacado de Asamblea Nacional

Carlos Vásquez, delegado suplente por Puntarenas, afirmó que la agrupación irrespetó el orden de reemplazo y que fue obligado a abandonar la sesión de la Asamblea Nacional

Por Lucía Astorga
Carlos Vásquez, delegado suplente por Puntarenas de Pueblo Soberano, afirmó que la agrupación irrespetó el orden de reemplazo y que fue obligado a abandonar la sesión de la Asamblea Nacional.
Carlos Vásquez, delegado suplente por Puntarenas de Pueblo Soberano, afirmó que la agrupación irrespetó el orden de reemplazo y que fue obligado a abandonar la sesión de la Asamblea Nacional. (La Nación/Lucía Astorga/Lucía Astorga)







