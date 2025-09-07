Delegado de Pueblo Soberano que denunció irregularidades en elección de candidatos a diputados afirma que fue sacado de Asamblea Nacional

Carlos Vásquez, delegado suplente por Puntarenas de Pueblo Soberano, afirmó que la agrupación irrespetó el orden de reemplazo y que fue obligado a abandonar la sesión de la Asamblea Nacional.

Carlos Vásquez Calderón, delegado suplente por Puntarenas, denunció este domingo que fue obligado a abandonar la Asamblea Nacional del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), pese a que debía ocupar uno de los 10 cargos de la provincia debido a la inasistencia de uno de sus compañeros.

Vásquez es uno de los delegados que presentó amparos electorales contra Pueblo Soberano, por presuntas irregularidades en la elección de los candidatos a diputados, durante la Asamblea Nacional del pasado 24 de agosto.

Alegó que era el siguiente en la lista de sustituciones para ocupar la plaza vacante de los representantes de Puntarenas, pero que la agrupación decidió otorgar ese espacio a otra persona que figuraba después de él en el orden de reemplazo.

Según Vásquez, en la sesión de este domingo se presentó la misma situación del 24 de agosto, cuando solo nueve de los diez titulares se hicieron presentes al hotel Aurola, en San José. No obstante, argumentó que en esta ocasión no se respetó el orden de la lista. “Me sacan a mí ilegalmente”, reclamó.

Igualmente, afirmó que en la Asamblea pasada se permitió que la otra persona que estaba después de él en la lista de sustituciones, permaneciera en el salón donde se realiza la reunión, solo que sin posibilidad de votar, pero que en esta ocasión, a él se le exigió retirarse.

“Si yo me hubiera quedado como oyente no me molesta, porque al final de cuentas, mi voto no vale, porque yo estoy en contra, entre 60 o 70 (personas). Ellos lo que no quieren es tenerme (participando)”, declaró.

Relató que tras hacer la comprobación del cuórum, y constatar la participación de 69 personas, se constató que habían dos personas de más en la delegación de Alajuela, que se retiraron de la sesión, y fue en ese momento cuando se llamó su nombre, para también abandonar la sala.

Indicó que él presentó el reclamó ante el Tribunal Electoral Interno, pero que este le indicó que la decisión no había sino tomada por ellos, sino por la presidenta de la agrupación Mayuli Ortega.

Según Vásquez, tras encarar a Ortega, esta le indicó que no había sido decisión de ella, sino del partido. “Yo obviamente le dije: ‘Usted no es el partido, aquí el partido somos todos nosotros’”, mencionó.

El delegado señaló que tras ventilar su molestia al resto de la Asamblea, esta procedió a “levantar la mano (votar) para que legalmente quede yo afuera”.

Vásquez manifestó que, en su criterio, la medida se efectuó como represalia por las gestiones que presentó ante el TSE, cuestionando el proceso de elección de las candidaturas de diputados, y para evitar que eleve nuevas denuncias.

Vásquez presentó dos gestiones ante el TSE que fueron rechazadas de plano. Una objetando que las nóminas de candidaturas a diputaciones fueran preelaboradas por el partido, y otra cuestionando la convocatoria de asambleas de subsanación antes de resolver recursos pendientes.

En ambos casos, el TSE reiteró que se trata de temas de legalidad que deben reclamarse por acción de nulidad, no mediante amparo electoral.

El Tribunal mantiene en estudio dos recursos adicionales presentados por Vázquez: uno por la supuesta desproporcionalidad de las cuotas de inscripción y otro por haber sido excluido de un grupo de WhatsApp.

Noticia en desarrollo.