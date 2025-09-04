Política

TSE declara con lugar un amparo contra Pueblo Soberano y rechaza nueve

Las acciones están relacionadas con el proceso de elección de candidaturas

Por Lucía Astorga

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anunció este jueves que declaró con lugar un recurso de amparo electoral presentado contra el Partido Pueblo Soberano (PPSO) y rechazó otros nueve contra la agrupación, principalmente relacionados con la elección de su candidatura presidencial y de la nómina para diputados.








