Candidata del chavista Pueblo Soberano admite no haber pagado millonaria cuota exigida por el estatuto para aspirar a una diputación

Mayuli Ortega, presidenta de Pueblo Soberano y candidata a diputada por el cuarto lugar de San José, indicó que “efectivamente ella no pagó, el que pagó fue su esposo”.

Por Lucía Astorga

Kattia Ulate Alvarado, candidata a diputada por el sexto lugar de Alajuela del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), afirmó en una entrevista que no pagó las cuotas de inscripción y participaciónpor un total de ¢2.250.000— que el estatuto de la agrupación exige a quienes aspiran a una curul en la Asamblea Legislativa.








