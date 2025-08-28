Política

Delegados de Pueblo Soberano relatan el contexto del audio de Laura Fernández. ‘Es vergonzosamente real’, dijo uno

Asambleístas de Puntarenas dieron su versión sobre cómo sucedieron los hechos en torno a la elección de un candidato a diputado por Alajuela

EscucharEscuchar
Por Roger Bolaños Vargas

Tres delegados de la Asamblea Nacional del Partido Pueblo Soberano (PPSO) explicaron el contexto del audio en que la candidata presidencial, Laura Fernández, habló de “traición” y “deslealtad en una manada de jaguares” durante la sesión realizada a puerta cerrada, el domingo 24 de agosto, para elegir a los candidatos a diputados.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Laura FernándezPueblo SoberanoElecciones 2026
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.