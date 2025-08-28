Delegados de Pueblo Soberano relatan el contexto del audio de Laura Fernández. ‘Es vergonzosamente real’, dijo uno

Tres delegados de la Asamblea Nacional del Partido Pueblo Soberano (PPSO) explicaron el contexto del audio en que la candidata presidencial, Laura Fernández, habló de “traición” y “deslealtad en una manada de jaguares” durante la sesión realizada a puerta cerrada, el domingo 24 de agosto, para elegir a los candidatos a diputados.

“Es vergonzosamente real”, declaró a La Nación Geovanni Morales Vázquez, asambleísta de Osa, Puntarenas, quien estuvo presente durante la disertación de Fernández.

Además, confirmaron la autenticidad de la grabación los también delegados puntarenenses Carlos Vásquez Calderón y Sergio Segura Ramírez, de Buenos Aires y Garabito, respectivamente.

Los tres indicaron que la molestia de la aspirante presidencial se produjo cuando la Asamblea Nacional eligió como candidato a diputado, por el quinto lugar de Alajuela, a una persona distinta a la que respaldaba la cúpula del partido.

Según la versión de los asambleístas, la cúpula de Pueblo Soberano había preelaborado una lista en la que el quinto de los 12 puestos por Alajuela le correspondía a Luis Diego Quesada y, en el sétimo lugar, iría Fernando Obaldía. En ese orden, el sancarleño Wilson Jiménez quedaba relegado al noveno puesto.

Carlos Vásquez dijo que la cúpula había colocado en el sétimo lugar a Fernando Obaldía, coordinador territorial del partido para la provincia alajuelense, para darle espacio a Luis Quesada en el quinto.

No obstante, en la sesión, Wilson Jiménez tomó el micrófono y manifestó su intención de postularse para el quinto puesto.

El delegado manifestó que debía dársele espacio a personas jóvenes, y criticó que hasta ese momento no se había elegido a asambleístas de Pueblo Soberano como aspirantes a diputaciones, con la excepción de la presidenta del partido, Mayuli Ortega (cuarto lugar por San José).

Tras este discurso, se realizó una votación en la que, para sorpresa de la cúpula, Wilson Jiménez se impuso a Luis Diego Quesada por 44 votos contra 39, y ocupó el quinto puesto en la papeleta.

Entonces, Fernando Obaldía se mantuvo en el sétimo lugar y Luis Diego Quesada quedó fuera de la papeleta.

Audio revela fuerte reclamo de Laura Fernández a asambleístas de Pueblo Soberano

En ese momento, durante un receso, Laura Fernández habló de traición. “Quería decirle a Don Fernando, al frente de todos sus compañeros asambleístas, que lamento profundamente lo que le pasó. Lo lamento profundamente y me parece a mí que la deshonestidad, si la estamos viendo desde ya, no me imagino cómo será en el futuro Congreso de la República“, reclamó Fernández a los asambleístas.

El delegado Vásquez dijo que el orden de la papeleta hecho por la cúpula estaba vinculado al acceso a financiamiento de la campaña por parte de un sector empresarial.

El asambleísta de Buenos Aires agregó que la candidata le dijo al sancarleño Wilson Jiménez que ella había sacrificado a Fernando Obaldía, pasándolo del quinto al sétimo puesto, para darle un mejor espacio a Luis Diego Quesada, quien finalmente quedó excluido.

“Eso prueba que ella hizo todo a dedo”, declaró Carlos Vásquez Calderón.

Delegados de Pueblo Soberano criticaron las palabras de Fernández, las que calificaron como irrespetuosas y agresivas. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Crisis de nervios en una delegada

Por su parte, Sergio Segura, de Garabito, recordó: “El discurso fue de tal medida que nos dejó boquiabiertos. Nosotros no estábamos de acuerdo con algunas cosas que están sucediendo desde hace un tiempo. Después de la asamblea, cuando una compañera fue a saludar a un candidato por Alajuela, él la interpeló, la regañó, le dijo que fue un desastre lo que sucedió, y que habría consecuencias para ella en su trabajo como empleada pública. Eso le causó una crisis de nervios. Nosotros la encontramos minutos después y tratamos de ayudarla”.

Ese domingo, el exvicepresidente de la República y candidato a diputado del PPSO, Stephan Brunner, declaró que Laura Fernández fue quien definió la lista de personas que aspirarían a una curul.

Con un tono de decepción, el delegado Geovanni Morales, de Osa, añadió: “Ese audio grabó como la mitad, pero la otra mitad es todavía peor. Nos llaman traidores y, según la dama, la que está faltando el respeto es la Asamblea, y no ella. Es vergonzosamente real, que tristeza más grande. ¿Qué le puedo decir? Es real. Se me ha llamado rebelde y traidor”.

Por su parte, Carlos Vásquez indicó: “Laura Fernández golpeó el atril y le exigió a la gente que eso no se volviera a repetir, los amenazó; entonces, no se volvió a romper línea. Totalmente, esa (la del audio) es ella. Yo no lo grabé porque me puse nervioso, no me imaginé que una candidata a la Presidencia saliera con un barrabasada de esas. Ahora, como yo soy el malo, ningún delegado me quiere hablar”.

Una ruptura del orden de candidatos a diputado, establecido por la cúpula del Partido Pueblo Soberano, habría motivado el enojo de Laura Fernández. (Lilly Arce/Lilly Arce)

A su vez, el asambleísta Sergio Segura reconfirmó que el audio es veraz, y aseveró que se trató del discurso tras la elección del sancarleño Wilson Jiménez en el quinto lugar.

“Wilson ganó, todos aplaudieron, pero ahí se llamó a receso para que la candidata hablara un momento con la asamblea. El audio es la parte final. Ella empezó diciendo que somos una manada de jaguares, y que la manada de jaguares no acepta deslealtades, no acepta traidores, y que lo que hizo Wilson fue una traición, y eso tendría consecuencias”, declaró Segura.

“Tras la votación, se pidió un receso de cinco minutos y ahí se vino esa señora. Ese video no muestra ni la mitad de la violencia de ese discurso. Se dijo que esta ruptura del orden tendría consecuencias; uno de los electos en la papeleta nos dijo que nosotros no servíamos ni para candidatos a síndicos suplentes”, dijo por su parte Morales.

“Es vergonzosamente real, que tristeza más grande ¿Qué le puedo decir? Es real” — Giovanni Morales, asambleísta de Pueblo Soberano

Las actas de la asamblea, elaboradas por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), destacan que, en un momento, Fernández achacó “deslealtad” a Wilson Jiménez.

Este medio buscó obtener una declaración de la aspirante presidencial Laura Fernández; sin embargo, no se recibió respuesta. Tampoco fue posible hablar con Fernando Obaldía.

Giovanni Morales indicó que, la noche de este miércoles 27 de agosto, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ante lo que considera irregularidades dentro del PPSO.