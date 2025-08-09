Política

Pueblo Soberano pide 6 meses de militancia, ¿pueden aspirar a candidaturas los recién salidos del gobierno?

Estatuto contempla una norma transitoria que beneficia a quienes hayan integrado otros partidos o hayan sido parte del Poder Ejecutivo

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga

El requisito de contar con al menos seis meses de militancia para aspirar a una candidatura de elección popular en representación del Partido Pueblo Soberano (PPSO), no será un obstáculo para quienes hayan formado parte del gobierno del presidente Rodrigo Chaves.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pueblo SoberanoCandidaturas a diputadosMilitanciaElecciones 2026
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.