Inamu toma acción con candidata a diputada que asistió a actos políticos estando incapacitada

La funcionaria asistió a dos actividades políticas de Pueblo Soberano mientras tenía licencia de incapacidad del INS

Por Sebastián Sánchez
El Inamu abrió una investigación contra la funcionaria Kattia Calvo por asistir a actos políticos mientras estaba incapacitada.
Kattia Calvo, asesora en el Inamu, asistió a asambleas partidarias mientras estaba de licencia por incapacidad. (Kattia Calvo/Diseño Canva)







Sebastián Sánchez

