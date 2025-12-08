Laura Fernández cancela por segunda ocasión conversatorio con esta cámara empresarial

Laura Fernández, candidata oficialista, ha enfrentado críticas de otros aspirantes presidenciales por no ir a debates.

La candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, cancelo por segunda ocasión su participación en el conversatorio con la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (Amcham).

Así lo confirmó la cámara empresarial, la cual explicó que el encuentro se realizaría este lunes 8 de diciembre.

“Es la segunda vez que su equipo necesita reprogramarlo (el conversatorio) y, en esta ocasión, solo ha ofrecido una fecha con el candidato a la vicepresidencia”, explicó Amcham.

Amcham indicó que, dado el formato, el encuentro es únicamente con las candidaturas presidenciales. “No podremos llevar a cabo la sesión en estas condiciones”, explicó la organización empresarial.

La candidata del gobierno participará hoy en el programa humorístico Pelando el Ojo, según confirmó la propia producción en sus redes sociales. Fernández ha afrontado críticas de otros aspirantes presidenciales por no ir a debates.

Este medio pidió una reacción a la campaña de Laura Fernández.