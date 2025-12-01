Campaña de Laura Fernández arremete contra alcalde al que Rodrigo Chaves elogió por ‘hábil’ e ‘inteligente’

El alcalde de Matina, Wálter Céspedes (con sombrero), ha sido elogiado por el presidente Rodrigo Chaves por su labor al frente del gobierno local del cantón limonense.

La campaña de Laura Fernández, candidata presidencial oficialista, arremetió contra el alcalde de Matina, Wálter Céspedes, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), a quien el presidente Rodrigo Chaves había elogiado en agosto de 2024 por ser una persona “hábil” e “inteligente”, además destacó su trabajo con el Poder Ejecutivo.

El equipo de prensa del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO) divulgó, el domingo 23 de noviembre, un video en el que Douglas Soto, candidato a la segunda vicepresidencia de Fernández, afirmó que Matina “no quiere” a Céspedes y que la participación del alcalde en el PUSC fue una de las razones por las cuales él decidió renunciar a esa agrupación en febrero.

Así halagó Rodrigo Chaves a alcalde criticado por campaña de Laura Fernández

El candidato a la vicepresidencia argumentó que Céspedes “vive de la política” y que ha utilizado su posición para favorecer a familiares, algo que —según dijo— la comunidad de Matina rechaza por completo.

Soto confirmó a La Nación que una de las motivaciones detrás de sus críticas a Céspedes es que uno de los hijos del alcalde, José Pablo Céspedes Arceyut, encabeza la papeleta de candidatos a diputados del PUSC por la provincia de Limón.

El vocero de Pueblo Soberano también alegó que en las elecciones municipales de 2028 la agrupación chavista tomaría control de la alcaldía. Céspedes no podrá reelegirse en los comicios de 2028, debido a que está en su segundo periodo consecutivo y el Código Municipal prohíbe que los gobernantes locales puedan exceder los ochos años seguidos al frente del ayuntamiento.

Además del audiovisual, Pueblo Soberano envió un comunicado de prensa titulado “Douglas Soto envía contundente mensaje contra Wálter Céspedes”, en el que se reiteran las manifestaciones del candidato oficialista, durante una gira de campaña de Fernández al cantón limonense.

Del elogio a la crítica

Pueblo Soberano lanza críticas contra alcalde cercano al gobierno de Rodrigo Chaves

Los ataques de Soto y Pueblo Soberano contrastan con la cercanía que el alcade socialcristiano ha tenido con el gobierno de Rodrigo Chaves, la cual quedó evidenciada durante un acto oficial de la Casa Presidencial en el cantón de Matina, el 30 de agosto de 2024.

Durante ese evento, Rodrigo Chaves le dedicó las siguientes palabras a Céspedes: “Parte de lo que le he admirado es que usted es un hombre hábil, astuto, inteligente; que ha aplicado esas habilidades para hacer que este cantón progrese, incluyendo trabajar con el gobierno para generarle prosperidad no solo a nuestra gente, sino aún más, a su gente.”

Douglas Soto (izq.) es el candidato a la segunda vicepresidencia de Laura Fernández, aspirante presidencial del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO). (Lucía Astorga/Lucía Astorga)

El mandatario también señaló que Céspedes estaba “haciendo un gran trabajo” desde el gobierno local de Matina.

En ese mismo acto, el alcalde del PUSC mencionó que su cantón había progresado “gracias a la ayuda y coordinación con el Gobierno Central”. Igualmente, halagó al gobernante y su equipo de trabajo, del cual formaba parte Laura Fernández como ministra de Planificación y Política Económica. “Nos sentimos orgullosos que usted sea el presidente de este país”, expresó a Chaves.

A Fernández, la caracterizó como “la madrina de Matina” y le hizo entrega de una placa, a nombre del Mideplán, como reconocimiento por los aportes al cantón.

Alcalde reprocha que se prioricen ataques en lugar de propuestas

Céspedes dijo a La Nación que le parecían “muy desacertadas” las palabras de Soto durante su visita a Matina, y que decidiera enfocarse a criticarlo, en lugar de presentar propuestas a los problemas que tiene el cantón.

“No hablaron de seguridad. Tenemos 63 comunidades sin agua potable, que son cosas que tiene que resolver el Gobierno. No hablaron de escrituras del Inder (Instituto de Desarrollo Rural) y siendo el candidato a diputado el que fue presidente ejecutivo del Inder, quien no entregó escrituras en esta administración que él estuvo”, destacó en referencia a Osvaldo Artavia, aspirante a diputado por el primer lugar de Limón, del PPSO.

Aseguró que a la campaña de Pueblo Soberano, que se presenta ante el electorado como la continuidad de la actual administración, les “incomoda” que el presidente de la República “reconoce la labor que nosotros hemos realizado en este cantón”.

“El mismo presidente en un discurso que él dio, en una visita, refiriéndose a la calidad del alcalde de este cantón. ¿Como después viene un candidato a la vicepresidencia de ese partido, del señor presidente, diciendo todo lo contrario? ¿A quién le creemos?”, expresó Céspedes.

Pese a que el ataque provino del chavismo, el socialcristiano negó que haya tenido alguna desavenencia con Rodrigo Chaves. “Yo no puedo quejarme tampoco del apoyo del señor presidente”, agregó.

Céspedes junto fue uno de tres alcaldes de Limón que se pusieron de acuerdo para buscar donaciones y ofrecer transporte gratuito a sus pobladores para que pudieran asistir al discurso que ofreció Rodrigo Chaves Robles, el 16 de abril de 2024, en el parque Vargas, en el centro de Limón.

Los otros dos jerarcas fueron Ana Janniel Matarrita, de Limón, y Manuel Hernández, alcalde de Pococí.