Alcaldes de Limón facilitaron recursos para movilizar personas a discurso de Rodrigo Chaves

Los alcaldes de tres cantones de Limón se pusieron de acuerdo para buscar donaciones y ofrecer transporte gratuito a sus pobladores para que pudieran asistir al discurso que ofreció el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, el pasado martes 16 de abril, en el parque Vargas, en el centro de Limón.

Durante los días previos a esa visita del mandatario, en redes sociales circularon varias imágenes invitando a una “conferencia de prensa histórica” para la provincia caribeña. En la actividad, el mandatario atacó a diputados y a la Contraloría General de la República (CGR).

Esas publicaciones contaban con el logotipo de las municipalidades de Matina, Pococí y Limón, ofrecían transporte gratuito, ida y vuelta, y facilitaban números de teléfono para reservar los espacios.

La Nación constató que, en los casos de Pococí y Limón, los números de teléfono pertenecen a funcionarios que laboran para esos ayuntamientos. Mientras que Matina utilizó un contacto que aparece registrado como un canal de comunicación oficial del municipio.

Alcaldesa de Limón: ‘Fue un acuerdo verbal que tomamos todos los alcaldes’

La alcaldesa de Limón, Ana Janniel Matarrita, del partido Unidos Podemos, aseguró que todas las municipalidades de la provincia hicieron circular imágenes ofreciendo transporte a los ciudadanos, ya que fue “un acuerdo verbal que tomamos todos los alcaldes”.

Afirmó que llegaron a ese consenso para apoyar la “iniciativa de generación de empleo que traía el presidente”.

Matarrita sostuvo que el ayuntamiento limonense no pagó por el servicio de bus, sino que todo fue donado por las “fuerzas vivas” de la comunidad, vecinos o empresas del cantón que gratuitamente pusieron sus vehículos a disposición.

No obstante, dijo desconocer el nombre de las personas que donaron el transporte, así como el nombre de las empresas que ofrecieron el servicio y el número de placa de los buses.

Jhordan Ballestero, empleado de Comunicación y Eventos Especiales de esa municipalidad y quien fue el encargado de coordinar el transporte ese día, contradijo a Matarrita. Cuando se le consultó si el servicio fue pagado por la municipalidad limonense, respondió: “Correcto”.

“Le brindamos apoyo a la comunidad más que todo, y a la Presidencia, trayendo a la gente de los diferentes distritos como Valle de la Estrella, La Guaria, Bananito, Río Blanco, de todas las comunidades, transporte ida y vuelta”, precisó Ballestero.

También admitió que fue la alcaldesa Ana Matarrita la que le ordenó ayudar a coordinar el transporte.

“Fue iniciativa de la muni, nos avisaron (de la visita) pero ellos (Presidencia) hicieron su logística por aparte, trajeron sus propios toldos y sonido, no dependieron de la municipalidad para montar el evento. Mucha gente llamó, como 400 personas, pero muchos no leen bien la información de los afiches, y al ver que no era una feria de empleo, no se apuntaban. Pero se movieron alrededor de 100 personas”, detalló Ballestero.

La alcaldesa Ana Matarrita dijo a este medio que enviaría los afiches de las demás municipalidades que ofrecieron el servicio de transporte; no obstante, hasta la publicación de esta nota, no lo hizo, pese a que se le reiteró la solicitud.

“Esto no fue la municipalidad de Limón únicamente, esto fue un movimiento como región. A solicitud de las fuerzas vivas, que nos pidieron que pudiéramos apoyar con transporte, hicimos coordinaciones que no involucraron presupuesto municipal. Nosotros lo que hicimos fue comunicar que había transporte. Los alcaldes en pleno apoyamos esta iniciativa”, aseguró la gobernante, quien negó que Casa Presidencial les hubiese solicitado realizar estas gestiones.

LEA MÁS: Eli Feinzaig fustiga ataques de Chaves: ‘No podemos seguir en una negociación en estas circunstancias’

Wálter Céspedes: ‘Nosotros conseguimos los buses regalados’

Este medio también consultó al alcalde de Matina, Wálter Céspedes, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), si su ayuntamiento ofreció el servicio de transporte gratuito para asistir al discurso de Rodrigo Chaves.

“Eso lo está diciendo usted, no lo estoy diciendo yo”, respondió. De seguido, se le indicó que el logotipo de la municipalidad aparecía en el afiche de invitación y entonces contestó: “Sí, ¿cuál es el problema? Nosotros conseguimos los buses regalados. Fue regalado, no pagamos nada de transporte”.

Cuando se le consultó quién pagó por ese servicio y quién es el dueño de los buses, dijo que no sabía, porque fue el gerente general del ayuntamiento, Johnny Rodríguez, el encargado de conseguirlos. “Está el logo de la municipalidad porque nosotros hicimos la convocatoria”, reiteró.

Negó además, que Casa Presidencial le pidiera ayuda para llevar a los ciudadanos a la actividad con el mandatario. Alegó que todo fue una iniciativa de los dirigentes comunales y las asociaciones de desarrollo.

Sin embargo, el gerente general del municipio, Johnny Rodríguez, dio una versión diferente a La Nación.

“Le pongo en contexto de donde surge esto: Hubo una reunión en Casa Presidencial con los alcaldes, de ahí surge la invitación a una conferencia del presidente para rendirle cuentas a la ciudadanía. Una reunión de este tipo genera expectativa en los ciudadanos, entonces, se nos gira la invitación e invitamos a actores sociales”, afirmó el funcionario.

De izquierda a derecha, la reelecta alcaldesa de Limón, Ana Janniel Matarrita; el presidente de la República, Rodrigo Chaves, durante su discurso el martes 16 de abril; y el reelecto alcalde de Matina, Wálter Céspedes.

Rodríguez reiteró que toda la iniciativa surgió de la reunión entre Rodrigo Chaves y los alcaldes limonenses, y admitió que Wálter Céspedes le ordenó hacer las gestiones para buscar la donación del transporte para los ciudadanos.

“Don Wálter me indica que hay una actividad con el presidente y que sería bueno que podamos llevar alguna representación del cantón, entonces a partir de ahí se coordina y se dice: ‘Vamos a enviarle un mensaje a algunas organizaciones y líderes comunales’. Obviamente, por la premura del tiempo, no hay espacio para una contratación”, declaró.

El gerente general indicó que el transporte fue donado por una empresa autobusera que moviliza trabajadores del sector bananero, llamada Transmuvi, luego de que él hablara personalmente con “un muchacho que se llama Jarod”, cuyo apellido dijo desconocer. Tampoco sabía a quién específicamente pertenece la empresa.

La Nación contactó al donador del servicio, mediante un número telefónico proporcionado por Rodríguez. El hombre se identificó como Jarod Muñoz y confirmó que el gerente lo contactó y le habló de la actividad. Tras dialogar con miembros de la Asociación de Desarrollo del cantón, ofreció un autobús para transportar a los interesados.

Asimismo, este medio intentó hablar con el alcalde de Pococí, Manuel Hernández, de Unidos Podemos, pero no contestó los múltiples mensajes y llamadas que se le hicieron. Tampoco contestó las llamadas Kattya Yesenia Cedeño, funcionaria de ese ayuntamiento, quien fue la encargada de coordinar el transporte desde ese cantón.

LEA MÁS: ‘Dejan un dolor irremediable’: Allegados se despiden de madre e hija asesinadas en Limón

Este es el afiche en el que la Municipalidad de Matina invitó a asistir al discurso del presidente Chaves con transporte gratuito.

Con este banner, que cuenta con el logotipo de la Municipalidad de Limón, se ofrecía el servicio de transporte gratuito en los distritos de ese cantón.