Eli Feinzaig: Ataques de Chaves cambian negociaciones para Directorio legislativo

Eli Feinzaig, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), aseveró este miércoles que los ataques lanzados por el mandatario Rodrigo Chaves contra dos diputados liberacionistas y la contralora general de la República, Marta Acosta, cambian el panorama de las negociaciones para la elección de próximo Directorio legislativo.

Durante una actividad pública, realizada este martes en Limón, Chaves lanzó cuestionamientos contra los legisladores verdiblancos Katherine Moreira y Geison Valverde.

“Katherine Brown, ¿ustedes la conocen? Sí la conocen, lo que pasa es que se olvidaron de ella, porque ella se olvidó de Limón. Saludos muy especiales para Katherine. Falta también Geison, el de Guápiles. ¿Quién se acuerda de Geison? Otro que se olvidó de su provincia”, aseveró Chaves.

Adicionalmente, el mandatario atribuyó falsamente a la Contraloría General de la República acciones que, según dijo, frenaron un proyecto para construir la marina y terminal de cruceros en terrenos de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

“Los ataques del presidente al Estado de derecho, al bloque de legalidad y a la institucionalidad, proferidos ayer en Limón, son muy graves y no son aceptables. Eso cambia el panorama de las negociaciones en la Asamblea Legislativa de cara al 1.° de mayo, y creo que las cosas van a cambiar muchas veces de aquí a esa fecha”. manifestó Feinzag.

El jefe del PLP acudió, el pasado viernes, a una reunión con el mandatario en Casa Presidencia, junto con representantes del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Partido Nueva República (PNR) en busca de apoyo a la idea de conformar un directorio que sería encabezado por el socialcristiano Horacio Alvarado.

Este miércoles, Feinzaig descartó un acercamiento con el Partido Liberación Nacional (PLN), el cual busca la reelección de Rodrigo Arias como presidente legislativo, pero aseguró que su bancada está dialogando con todos los partidos del Congreso en busca de opciones.

“No he solicitado ninguna reunión al PLN, pero he de decir que como parte de ese proceso de negociación, he conversado con los jefes de fracción y diputados de todos los partidos presentes en la Asamblea, y lo seguiré haciendo”, expresó el legislador.

Horas antes, Rodrigo Arias anunció su decisión de no acudir a una reunión con en mandatario prevista para el próximo viernes debido a las manifestaciones “innecesarias e improcedentes” que este realizó contra los dos legisladores de su bancada y la contralora.

Noticia en desarrollo