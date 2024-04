Rodrigo Arias rechaza reunirse con Rodrigo Chaves por ataques a diputados y contralora

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, rechazó una invitación a reunirse el próximo viernes con el mandatario, Rodrigo Chaves, debido a los ataques lanzados por el gobernante contra dos diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) y la contralora general de la República, Marta Acosta.

Durante una actividad pública, realizada este martes en Limón, Chaves lanzó cuestionamientos contra los legisladores verdiblancos Katherine Moreira y Geison Valverde.

“Katherine Brown, ¿ustedes la conocen? Sí la conocen, lo que pasa es que se olvidaron de ella, porque ella se olvidó de Limón. Saludos muy especiales para Katherine. Falta también Geison, el de Guápiles. ¿Quién se acuerda de Geison? Otro que se olvidó de su provincia”, aseveró Chaves.

Durante el acto, denominado Trabas para Limón, el mandatario pidió un aplauso público para los legisladores que sí asistieron al evento, entre ellos Rosalía Brown, de Nueva República. “Ella sí está apuntada, no como los que no están aquí, saquen en cuenta quién no vino hoy, cuál diputada limonense no está aquí”, aseveró.

Adicionalmente, el mandatario atribuyó a la Contraloría General de la República acciones que, según dijo, frenaron un proyecto para construir la marina y terminal de cruceros en terrenos de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

Chaves sostuvo que la entidad fiscalizadora emitió un oficio con una “interpretación arbitraria y absurda” en la que, según aseveró, objetó la utilización de un Reglamento de Alianzas Estratégicas de Japdeva para el desarrollo de las obras.

Durante la actividad en Limón, el mandatario anunció que el próximo 1.° de mayo enviará un proyecto de ley al Congreso para que se realicen modificaciones legales a las restricciones que impiden a Japdeva desarrollar la construcción del proyecto.

“Estamos preparando el proyecto de ley aclarando lo que ya dice la ley. Vean qué ridículo, pero hay que hacerlo porque sino la señora contralora nos dice, al igual que con Ciudad Gobierno: ‘váyanse a un contencioso administrativo que se va a resolver en 15 años’”, señaló.

Al respecto, el presidente legislativo anunció este miércoles que no asistirá al encuentro con Chaves que estaba previsto para realizarse en Casa Presidencial.

“Lamento sus declaraciones innecesarias e improcedentes contra dos diputados de la República en su reciente gira a Limón. Tanto doña Katherine Moreira como don Geison Valverde son legisladores absolutamente comprometidos con el desarrollo y bienestar de su provincia”, puntualizó Arias.

El jerarca señaló que la institucionalidad debe ser respetada y dijo que las relaciones de coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo deben transcurrir con ecuanimidad y sosiego, especialmente en medio de las diferencias políticas que haya.

“No son de recibo los ataques verbales infundados que procuran socavar la independencia de la Asamblea Legislativa o de la Contraloría General de la República. Por las razones antes mencionadas, debo declinar su invitación para reunirnos el próximo viernes en la Casa Presidencial”, escribió Arias en una carta dirigida a Chaves, en el oficio AL-PRES-RAS-403-2024.

En declaraciones a la prensa, manifestó que solo retomaría la invitación para reunirse cuando sienta que exista un ambiente propicio para esa negociación.

Además de los reclamos de Arias, el secretario general del PLN, Miguel Guillén, exigió que Chaves se retracte “de las manifestaciones ofensivas” contra los diputados Moreira y Valverde. “Solicitamos que se detengan estos exabruptos, que se dirigen no solo contra autoridades legislativas, sino también de la Contraloría, del Poder Judicial”, criticó.

‘Voy hasta el final’ con la candidatura, dice Arias

A pesar de que rechazó el almuerzo con Chaves y de que al parecer no tiene los votos necesarios para reelegirse como presidente del Congreso, ni siquiera en su propia fracción, Arias aseguró este miércoles que irá hasta el final con su candidatura.

“Ayer, en la fracción, fui muy claro en decirles que yo soy responsable, cuando acepto una posición, voy hasta el final. En esta candidatura por la reelección mía voy a ir hasta el final. Espero tener los 19 votos de Liberación ahorita y ampliar esa cifra para llegar a los 29 votos”, aseguró.

En la acera del frente, Horacio Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), busca fortalecer su candidatura no solo con apoyo de otras fracciones, sino también de su propia bancada. Los socialcristianos Carlos Felipe García y Vanessa Castro todavía no aseguran su apoyo a su compañero.