Wálter Céspedes se disculpa por decirle a gerente de MECO ‘ahí le tengo una indígena’

Wálter Céspedes, alcalde de Matina, se disculpó porque, en una intervención telefónica del caso Diamante, le dijo al gerente de Operaciones de MECO, Abel González, que le tenía una indígena.

“En una conversación informal, en un diálogo que supuestamente se realizó entre el señor Abel González, de MECO, y mi persona y publicado en el diario Extra, el viernes 19 de noviembre, sobre un material de bacheo, con el fin de reparar los huecos de la calle a 28 Millas de Batán de Matina, mencione la palabra ‘indígena’.

“Esto puede ser mal interpretado, ofensivo y falta de respeto. Por lo anterior, pido disculpas del caso. Quienes me conocen saben el cariño y respeto que tengo por la cultura indígena. Los hechos valen más que las palabras. Muchos pueden dar fe de eso”, dijo el dos veces diputado del Partido Unidad Socia Cristiana (PUSC) en un comunicado.

La llamada registrada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se produjo el 24 de junio del 2020.

Abel González: ¿Cómo está Walter?

Walter Céspedes: Abel, ¿cómo está?

Abel González: Bien, ¿y vos qué tal don Walter? ¿Cómo te ha ido? ¿Pura vida?

Walter Céspedes: Bien, ¿cuándo viene por acá para que invite?

Abel González: Un día de estos, un día de estos yo me acomodo y voy a Limón, te llamo y almorzamos juntos.

Walter Céspedes: Yo guaro no le tengo, yo guaro no le tengo, pero ahí tengo una indígena.

Abel González: (Risas) Ok.

Walter Céspedes: (Risas)

Abel González: Si querés te llamo con tiempo y tal vez nos da chance, almorzamos o algo así.

Walter Céspedes: Sí. Mae, vea la vara. El ingeniero suyo vino, pero necesita que usted le diga que haga el brete mae, y que cierre los ojos, luego ya en otro brete; después vemos como ajustamos eso, pero ahorita lo que necesito es sacar ese brete huevón.

Abel González: Lo tengo presente. ¿Me estás hablando del bacheo que me pediste que te ayudara?

Walter Céspedes: Del bacheo. Pero es que el mae necesita como que le digan que quién paga o qué.

Abel González: No, no, no, ya yo lo hablé con usted aquel día, ya quedamos claros cómo vamos a hacer. Ok, lo que estamos haciendo es lo siguiente: yo estoy terminando los trabajos en la Municipalidad de Guácimo y voy para Siquirres; el momento que pase ese día yo te digo, mandamos a cargar la vagoneta, como te dije y pasa la gente para que te haga el bacheo.