El País

Estos son los candidatos a diputados por el PUSC para las elecciones del 2026

Juan Carlos Hidalgo irá en busca de la Presidencia

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
31/08/2025. Asamblea Nacional del PUSC. Colegio Monterrey, San Pedro. Fotografía: Lilly Arce.
Juan Carlos Hidalgo (centro) presentó a Abril Gordienko (izquierda) para primera diputación por San José y a Vanessa Ugalde (derecha) para segunda diputación por Alajuela. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PUSCcandidatoselecciones 2026
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.