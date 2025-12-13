Al filo del mediodía: PLN logra en San Ramón asamblea que se le resistió todo el año

La llovizna caía suave sobre barrio Los Jardines y el reloj avanzaba sin tregua. A las 9:52 a. m. de este sábado, menos de diez delegados del Partido Liberación Nacional (PLN) se refugiaban frente al portón del salón comunal, entre conversaciones cruzadas, llamadas de WhatsApp y rumores de campaña.

La escena resumía un año entero de frustraciones: San Ramón seguía sin asamblea cantonal, la única pendiente de las 84 que el partido debía completar en todo el país.

La cita de este 13 de diciembre era decisiva. No solo para cerrar una disputa interna que arrastraba más de 17 intentos fallidos en 2025, sino para destrabar un problema mayor: el acceso del PLN al financiamiento de la deuda política.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ya había advertido al partido que, mientras no renovara la estructura cantonal de San Ramón —autoridades y delegados—, no podría recibir dinero de la contribución estatal.

Aunque la agrupación quedó habilitada para participar en las elecciones nacionales y postular candidatos a la Presidencia y la Asamblea Legislativa, el riesgo era claro: invertir en campaña sin posibilidad de reembolso.

Apenas este 9 de diciembre, Álvaro Ramos, candidato presidencial del PLN, afirmaba que la imposibilidad de celebrar la asamblea cantonal de San Ramón afectó el acceso a créditos para financiar la campaña electoral de cara a las votaciones del 1.° de febrero de 2026.

A media mañana, partidarios del PLN frente a salón comunal Los Jardines, en San Ramón, hacían números en la calle para ver si alcanzaban el mínimo de delegados. Fotografía: (Juan Fernando Lara S./Cortesía)

Mañana contra el reloj

A las 10:00 a. m., era la primera convocatoria. Afuera, la llovizna comenzó a incomodar y el grupo se movió al interior del salón. Por orden del TSE, la prensa no podía ingresar, pero el ambiente era de espera tensa.

A las 10:18 a. m., el panorama empezó a cambiar. Delegados comenzaron a llegar en grupo, incluso formaron fila para ingresar. El optimismo asomó brevemente. El diputado Óscar Izquierdo lo comentó en voz baja. Miguel Guillén, secretario del PLN, revisaba listas una y otra vez.

Pero el margen seguía siendo estrecho.

A las 10:43 a. m., el delegado Carlos Roverssi soltó la cifra que heló el ambiente: faltaban cuatro delegados. El reloj marcaba que quedaban 77 minutos antes de que expirara la segunda convocatoria, fijada para el mediodía. Si no llegaban los 55 delegados requeridos, la asamblea volvería a fracasar.

Hacia las 10:59 a. m., Guillén confirmó el mismo número. Varios militantes salieron a buscar gente. Llamadas, mensajes, voces urgentes frente al salón.

11:05 a. m. : faltan cuatro.

: faltan cuatro. 11:08 a. m. : quedan dos por confirmar.

: quedan dos por confirmar. 11:11 a. m.: falta uno.

La llovizna se volvió más persistente. El listado oficial volvió a cambiar y, a las 11:17 a. m., reflejaba otra vez un retroceso: faltaban tres.

Momento en que Hermelink Chinchilla Corrales, presidente y líder del PLN en San Ramón y uno de los encargados de conducir la asamblea, llegaba a la Asamblea para poder votar. En ese momento, se había logrado el objetivo. Ingreso con un delegado más que había ido a buscar a 20 kilómetros de allí. Fotografía: (Juan Fernando Lara /Cortesía)

Último empujón

A las 11:23 a. m., una mujer hablaba por teléfono, casi suplicando:

—Está en una clínica en Palmares. Dígale que se pida un Uber, nosotros lo pagamos, pero que soque, no hay tiempo.

La lluvia arreció.

El nerviosismo también tenía nombre propio.

Hermelink Chinchilla Corrales, presidente y líder del PLN en San Ramón y uno de los encargados de conducir la asamblea, se había ido a más de 20 kilómetros del cantón, buscando a otro delegado para asegurar el quórum.

La paradoja se instaló cuando uno de los organizadores había firmado la lista, pero no estaba presente al momento de confirmar el cuórum, lo que puso en duda todo el proceso.

A las 11:41 a. m., finalmente, la noticia corrió como alivio: 55 delegados confirmados. Había llegado Chinchilla Corrales con un delegado más.

Pudieron empezar y realizar la votación.

Tras concretarse la asamblea y elegir el Comité Ejecutivo cantonal, el diputado Óscar Izquierdo Sandí expresó satisfacción por el desenlace, luego de meses de intentos frustrados.

“Estoy absolutamente feliz de que Liberación Nacional se prepara con toda su fuerza desde San Ramón para poder ganar las próximas elecciones. Hoy hemos culminado un proceso donde hemos logrado que haya cuórum y sea electo el Comité Ejecutivo de la asamblea”, afirmó.

Por su parte, el secretario general del PLN, Miguel Ángel Guillén, calificó el resultado como una victoria política y organizativa del partido frente a sus adversarios internos y externos.

“Hoy Liberación Nacional ganó una batalla importantísima que veníamos arrastrando. Es una victoria política y moral, una victoria de la democracia, del civismo y del liberacionismo”, sostuvo.

Guillén añadió que, a su juicio, el partido enfrentó intentos por impedir la conformación del cuórum, pero aseguró que persistieron hasta alcanzar el objetivo.

“Desde el primer momento dijimos que no nos íbamos a rendir hasta lograr este cuórum y concluir los acuerdos de hoy. Liberación se impone, se impone la democracia, el respeto y la decencia”, agregó.

El dirigente también vinculó el resultado de la asamblea con el proceso electoral nacional.

“Esa victoria política y moral es la que se va a imponer el 1 de febrero de 2026, cuando Liberación Nacional gane las próximas elecciones”, afirmó.

En noviembre pasado, el Tribunal de Ética y Disciplina (TED) del partido separó de su cargo a 45 delegados de San Ramón, como sanción por ausentarse reiteradamente de las convocatorias de ese órgano local y, con ello, obstaculizar el proceso de renovación de estructuras internas.

Entre los sancionados figuran el exdiputado Daniel Ulate y el exalcalde ramonense Nixon Ureña, quienes trabajaron de forma muy cercana en las campañas para las elecciones nacionales de 2018 y las municipales de 2020.